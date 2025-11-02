Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Una joven de 20 años se entregó ante la Policía de Mendoza en el marco de la investigación por el homicidio de Daniel Alfredo Ríos en Las Heras. De acuerdo con fuentes judiciales, la mujer se presentó ante las autoridades en horas de la madrugada del sábado.

El comunicado de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público Fiscal indica que la causa avanzó en las últimas horas luego de que la ciudadana, identificada como M. M. , asistiera a una dependencia policial y fuera imputada por el delito de Homicidio Criminis Causa .

Los investigadores aguardan el resultado de las pericias para intentar esclarecer el crimen. El móvil del hecho y los detalles son reservados para no afectar la investigación .

La justicia investiga el homicidio de Daniel Alfredo Ríos, de 52 años , quien fue hallado sin vida en el interior de su casa en Las Heras , ahorcado y con golpes en distintas partes del cuerpo, en tanto que por estas horas los detectives intentan confirmar si la víctima fue atacada por una mujer.

El hallazgo se dio en la mañana del pasado jueves, aunque el hecho se dio a conocer el 31 de octubre, en una casa del barrio Portal El Algarrobal.

Según fuentes policiales, Ríos fue encontrado por su cuñada, quien se acercó a la casa debido a que el hombre no contestaba los llamados telefónicos, en tanto que tampoco había ido a buscar a sus hijas para llevarlas a la escuela, tal y como había pactado con su familia.

Cuando la mujer ingresó al hogar, encontró a Ríos sin vida. Estaba con un cinturón en el cuello, golpeado en el rostro y con los pantalones bajos.

homicidio, policia cientifica, peritaje, las heras La vivienda de Daniel Ríos en El Algarrobal, Las Heras. Foto: Cristian Lozano

Minutos después, un vecino del barrio aseguró haber visto a Ríos llegar a la vivienda, en su moto, y en compañía de una mujer. Se cree que algo ocurrió en ese encuentro que desató el homicidio.

En base a esto, los investigadores descartan por ahora el móvil del robo, debido a que no había ningún objeto faltante en la vivienda, la cual tiene partes en construcción. "Difícilmente sea un robo, tenían todo para llevarse y no robaron nada", explicó uno de los peritos.