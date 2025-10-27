Fin de una causa histórica: la Justicia sobreseyó a Cristian Graf por el crimen que Fernández Lima

El magistrado explicó que, al momento en que Graf llegó a su domicilio, la investigación ya se encontraba en marcha

Cristian Graf (58), quien estaba acusado de encubrimiento en el crimen de Diego Fernández Lima , ocurrido en 1984 en una casa del barrio porteño de Coghlan , fue sobreseído de la causa por la Justicia argentina. El juez Alejandro Litvack tomó la decisión luego de que Graf brindara su declaración indagatoria.

Según Noticias Argentinas, en la resolución, el magistrado explicó que, al momento en que Graf llegó a su domicilio (lindante con la obra donde se hallaron los restos), la investigación ya se encontraba en marcha . “La causa estaba iniciada, se había realizado el correspondiente vallado y la evacuación del personal de la obra, y la policía científica ya intervenía en la recopilación de los huesos ”, detalló Litvack.

“Por lo tanto, a esa altura, difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada , ya que no tuvo ningún acto positivo frente a las autoridades policiales ni judiciales que se encontraban allí”, agregó el juez.

Asimismo, señaló que Graf “no mintió ni confundió” a los investigadores con información falsa, sino que sus dichos “fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas ”.

El letrado había anticipado que su defendido sería sobreseído, calificando de “imposible” que Graf haya encubierto el hecho

El abogado defensor Martín Díaz celebró la decisión judicial: “Esta defensa trabajó muchísimo para lograr esta resolución, la cual esperábamos y recibimos con satisfacción”.

Días antes, el letrado había anticipado que su defendido sería sobreseído, calificando de “imposible” que Graf haya encubierto el hecho o suprimido pruebas: “Son dos delitos que él nunca pudo cometer”, aseguró.

cristian graf, diego fernández lima La defensa de Graf adelantó que solicitará una declaración formal Foto: NA

Por otra parte, se informó que la querella y el fiscal Martín López Perrando disponen de tres días para apelar la resolución. Sin embargo, estiman que el fiscal no lo hará “ya que no intervino ni volvió a aparecer en el expediente”.

Finalmente, la defensa de Graf adelantó que solicitará una declaración formal que establezca que “este proceso no afectó ni su buen nombre ni el honor del señor Graf”.

La palabra de Cristian Graf tras el fallo judicial

Tras la resolución, Cristian Graf manifestó que "está mucho más tranquilo" y afirmó que se inventaron cosas. En este sentido, el hombre de 58 años dialogó con la prensa fuera de su domicilio y celebró que el juez Litvack "se dio cuenta" de que "no es culpable".

Es el único sospechoso por el asesinato de Diego Fernández en una casa de Coghlan hace 41 años.

"El resto fue todo inventado", insistó Graf quien se encontraba acusado por los delitos de encubrimiento y supresión de evidencia. Además, Graf es dueño de la vivienda en la que aparecieron los huesos de Fernández Lima, quien jugaba al fútbol en Excusionistas y asistia a la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº36 en Almirante Brown.

Qué dijo la familia de Diego Fernández Lima

Sin embargo, tras el sobreseimiento de Graf, el hermano de Diego Fernádez Lima afirmó que siente "tristeza" por la decisión del juez y confirmó que apelará el fallo. "Siento tristeza, mucha tristeza, bronca, dolor e indignación", expresó Javier Fernández Lima en diálogo con Noticias Argentinas.

cristian graf, diego fernández lima El hermano de Diego Fernádez Lima afirmó que siente "tristeza" por la decisión del juez Foto: NA

En la misma línea, agregó que su madre Irma Lima (87) "no lo puede creer como todo el mundo porque le asesinaron al hijo y nadie hace nada".

Javier indicó que recurrirá la decisión del juez Alberto Litvack junto al fiscal Martín López Perrando -titular de la Fiscalía de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61-: “Obvio que vamos a apelar”.