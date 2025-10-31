La justicia investiga el homicidio de un hombre de 44 años , quien fue hallado sin vida en el interior de su casa en Las Heras , ahorcado y con golpes en distintas partes del cuerpo, en tanto que por estas horas los detectives intentan confirmar si la víctima fue atacada por una mujer.

El hallazgo se dio en la mañana de este jueves (recién fue informado hoy) en una casa del barrio Portal El Algarrobal y la víctima fatal fue identificada como Daniel Ríos (44).

En base a esto, la primera hipótesis es que el hombre habría sido atacado en una riña , en la cual fue ahorcado (tenía un cinturón en el cuello) y golpeado en distintas partes del cuerpo.

Testigos aseguraron haberlo visto llegar a la casa en compañía de una mujer , por lo que la justicia estima que en ese encuentro ocurrió algo que desató el crimen.

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil

Según fuentes policiales, Ríos fue encontrado por su cuñada, quien se acercó a la casa debido a que el hombre no contestaba los llamados telefónicos, en tanto que tampoco había ido a buscar a sus hijas para llevarlas a la escuela, tal y como había pactado con su familia.

Cuando la mujer ingresó al hogar, encontró a Ríos sin vida. Estaba con un cinturón en el cuello, golpeado en el rostro y con los pantalones bajo.

Minutos después, un vecino del barrio aseguró haber visto a Ríos llegar a la vivienda, en su moto, y en compañía de una mujer. Se cree que algo ocurrió en ese encuentro que desató el homicidio.

En base a esto, los investigadores descartan por ahora el móvil del robo, debido a que la o los agresores no sustrajeron ningún objeto de la vivienda, la cual tiene partes en construcción. "Difícilmente sea un robo, tenían todo para llevarse y no robaron nada", explicó uno de los peritos.

Los investigadores aguardan el resultado de las pericias para intentar esclarecer el crimen. Por el momento no hay detenidos.