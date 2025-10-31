Desarticularon una red narco que traficaba droga en las cárceles de Mendoza

En un trabajo conjunto, se realizaron doce allanamientos y se secuestró droga y armas.

Una investigación de la Policía de Mendoza y el Servicio Penitenciario permitió desarticular una organización criminal que introducía y comercializaba drogas dentro de las cárceles provinciales .

El operativo, desarrollado junto a fuerzas federales, incluyó doce allanamientos en distintos departamentos y cuatro registros carcelarios en los complejos de San Felipe y Almafuerte.

El caso se inició tras el hallazgo de 408 gramos de cocaína ocultos en un balde con doble fondo y 424 gramos de marihuana fraccionada , lista para su venta, dentro del penal San Felipe II.

A partir de ese descubrimiento, los investigadores identificaron a un interno como presunto líder de la organización , que contaba con cómplices encargados de facilitar el ingreso de los estupefacientes.

Durante los procedimientos realizados esta semana, se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Megaoperativo anti narcotráfico en cárceles de Mendoza

El megaoperativo anti narcotráfico contó con la colaboración de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina, en el marco de un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. Las acciones se desplegaron en el Gran Mendoza, la Zona Este y el Valle de Uco, bajo coordinación de las áreas de Inteligencia Criminal y Lucha contra el Narcotráfico.

La investigación también se conecta con un hecho ocurrido en agosto, cuando un agente penitenciario fue detenido al intentar ingresar 250 gramos de cocaína a una unidad carcelaria. En el allanamiento de su vivienda, los efectivos incautaron un kilo de marihuana.

Refuerzo de los controles intramuros

Los resultados se suman a las medidas aplicadas con el Sistema Único de Ingreso (SUI), herramienta implementada para reforzar los controles y prevenir el ingreso de drogas y objetos prohibidos en los penales mendocinos.

La iniciativa, impulsada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al Servicio Penitenciario, forma parte de la estrategia integral de seguridad intramuros presentada el 1 de abril por el gobernador Alfredo Cornejo.

El plan se apoya en cuatro ejes centrales:

Control unificado de accesos.

Bloqueo selectivo de señales de celulares.

Nuevo sistema de videovigilancia.

Equipos de radiocomunicación.

Desde que comenzó a aplicarse el Sistema Único de Ingreso, se detectaron alrededor de 800 gramos de cocaína y dos kilos de marihuana que se intentaban introducir de forma ilegal.

Como resultado de los controles, siete agentes penitenciarios fueron procesados, mientras que 88 visitas y cinco ciudadanos fueron sorprendidos intentando ingresar elementos prohibidos.