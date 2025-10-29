Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

El menor está internado en el hospital Central.

Un menor de 16 años sufrió heridas de suma gravedad y permanece internado en grave estado de salud luego de ser embestido en Las Heras cuando circulaba a bordo de su bicicleta, en tanto que el control de alcoholemia al conductor del coche fue negativo.

El siniestro ocurrió a las 18 de este martes en el cruce de las calles Álvarez Condarco y Constitución, en Las Heras, y la víctima -de quien se reserva su identidad por ser menor de edad-, quedó internada en el hospital Central.

Según parte médico, el estado de salud del chico es delicado , debido a que ingresó inconsciente y con un traumatismo de cráneo grave.

De acuerdo a la reconstrucción del accidente vial , el menor circulaba en bicicleta por Constitución de este a oeste, cuando al llegar a la esquina con Álvarez Condarco fue embestido por un Renault Logan que manejaba un hombre de 59 años.

Captura Álvarez Condarco y Constitución de Las Heras, el lugar donde ocurrió el siniestro.

Como consecuencia del impacto, el menor cayó al asfalto y, se cree, golpeó su cabeza con el piso, quedando tendido en el suelo, inconsciente.

De inmediato fue asistido por vecinos de la zona y luego familiares lo trasladaron, de urgencia, al hospital Carrillo.

En ese centro asistencial recibió las primeras curaciones y finalmente fue derivado al Central, donde quedó internado en terapia intensiva.

Desde este hospital indicaron que el menor presentaba lesiones graves y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Mientras tanto, la policía realizó el control de alcoholemia al conductor del Logan, cuyo resultado fue negativo.

En la escena del accidente vial trabajó Tránsito Municipal y ahora la justicia investiga la mecánica del siniestro.