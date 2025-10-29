29 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
circulaba en bicicleta

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

Un chico de 16 años fue embestido por un auto cuando circulaba en bicicleta. El accidente vial ocurrió en Las Heras.

El menor está internado en el hospital Central.&nbsp;

El menor está internado en el hospital Central. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un menor de 16 años sufrió heridas de suma gravedad y permanece internado en grave estado de salud luego de ser embestido en Las Heras cuando circulaba a bordo de su bicicleta, en tanto que el control de alcoholemia al conductor del coche fue negativo.

El siniestro ocurrió a las 18 de este martes en el cruce de las calles Álvarez Condarco y Constitución, en Las Heras, y la víctima -de quien se reserva su identidad por ser menor de edad-, quedó internada en el hospital Central.

Lee además
Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Las Heras
mapa interactiva

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Las Heras
El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Según parte médico, el estado de salud del chico es delicado, debido a que ingresó inconsciente y con un traumatismo de cráneo grave.

Un menor está grave tras ser atropellado en Las Heras

De acuerdo a la reconstrucción del accidente vial, el menor circulaba en bicicleta por Constitución de este a oeste, cuando al llegar a la esquina con Álvarez Condarco fue embestido por un Renault Logan que manejaba un hombre de 59 años.

Captura
Álvarez Condarco y Constitución de Las Heras, el lugar donde ocurrió el siniestro.

Álvarez Condarco y Constitución de Las Heras, el lugar donde ocurrió el siniestro.

Como consecuencia del impacto, el menor cayó al asfalto y, se cree, golpeó su cabeza con el piso, quedando tendido en el suelo, inconsciente.

De inmediato fue asistido por vecinos de la zona y luego familiares lo trasladaron, de urgencia, al hospital Carrillo.

En ese centro asistencial recibió las primeras curaciones y finalmente fue derivado al Central, donde quedó internado en terapia intensiva.

Desde este hospital indicaron que el menor presentaba lesiones graves y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Mientras tanto, la policía realizó el control de alcoholemia al conductor del Logan, cuyo resultado fue negativo.

En la escena del accidente vial trabajó Tránsito Municipal y ahora la justicia investiga la mecánica del siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Dónde voto en Las Heras: consultá el padrón electoral

Un menor cayó de un colectivo en Las Heras y fue atropellado

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Las Heras en octubre 2025

Video: rescataron a un puestero perdido en General Alvear tras un intenso operativo de búsqueda

Mendoza incorpora inteligencia artificial en la seguridad y ya logró una detención con reconocimiento facial

Rivadavia: un hombre se disparó tres veces tras una audiencia de mediación con su ex pareja

Las Más Leídas

Sebastián Ferreyra junto a su madre Belén Luna con el estudio médico que demuestra el estado de su columna. video
Contrarreloj para una cirugía vital

Un joven de San Rafael podría quedar sin su operación por una deuda del Estado

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Las vainas y monedas secuestradas en Guaymallén.
un detenido

Importante secuestro de bronce tras un operativo en Guaymallén

Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Importante robo en la empresa Huincan de Coquimbito, Maipú.
no hay detenidos

Suculento robo en una empresa de Maipú

Te Puede Interesar

Avanza PSJ Cobre Mendocino: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental y busca aval legislativo.
Minería

Avanza PSJ Cobre Mendocino: obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental y busca aval legislativo

Por Sitio Andino Política
Cigarrillos electrónicos: médicos del Hospital Central concientizan a jóvenes sobre sus peligros.
Alerta

Cigarrillos electrónicos: médicos del Hospital Central concientizan a jóvenes sobre sus peligros

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de octubre los estatales

Por Sitio Andino Economía