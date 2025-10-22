Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras.

Una ola de multas de tránsito realizada al personal del hospital Dr. Héctor Elías Gailhac, en Las Heras , generó momentos de tensión entre los trabajadores y los efectivos, quienes labraron actas a decenas de empleados por estacionar en la puerta del centro asistencial.

El hecho, que causó un fuerte enojo en los trabajadores, ocurrió en medio de un contexto extraño en el que varios vehículos del personal del hospital ha sido blanco de daños , como rayones o hasta pinchaduras de ruedas.

Sufrió una fractura Un menor cayó de un colectivo en Las Heras y fue atropellado

Varios empleados del hospital, que prefirieron reservar su nombre por temor a represalias, dudan de que estos hechos hayan sido ocasionados por vecinos de la zona y apuntaron directamente a la Municipalidad de Las Heras.

Según fuentes consultadas por este diario, a media mañana de este miércoles, personal de tránsito municipal, acompañado por efectivos de la Policía de Mendoza, llegó a la puerta del edificio, en Aristóbulo del Valle al 1.300, en El Algarrobal, Las Heras, para labrar distintas multas de tránsito.

hospital Gailhac

Los uniformados apuntaron a todos los autos estacionados frente al hospital, entre ellos, los vehículos de médicos, enfermeros y personal administrativo del centro asistencial.

Esto enfureció a los trabajadores, quienes salieron a la calle para intentar frenar dichas actas. Allí se inició una negociación entre los empleados y las autoridades.

Algunos de los damnificados explicaron que el hospital no tiene estacionamiento ni un sector destinado sobre la calle para el personal, por lo que, el lugar más cercano, es a más de una cuadra.

Y en ese contexto, en las últimas semanas se perpetraron varios daños a vehículos, por lo que decidieron estacionar frente al hospital.

En horas del mediodía de este miércoles, los damnificados dialogaban con personal de la Municipalidad de Las Heras para intentar llegar a un acuerdo.