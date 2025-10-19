19 de octubre de 2025
Sitio Andino
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Las Heras en octubre 2025

En Las Heras, los precios de viviendas y alquileres se mantienen entre los más bajos del Gran Mendoza. Estos son los valores promedio.

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Las Heras en octubre 2025

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Contar con una vivienda es fundamental para una vida digna. En este marco, la oferta y demanda de alquileres sigue siendo un tema central en la agenda local. En la provincia de Mendoza, el departamento de Las Heras se posiciona como una de las zonas más cercanas al centro y, a la vez, de las más económicas.

Según el último informe de Inmodata, en octubre de 2025 el precio promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera en Las Heras se ubicó en $470.000, el valor más bajo entre los departamentos que integran el Gran Mendoza.

mercado inmobiliario vivienda alquiler local
En promedio, Las Heras ofrece las viviendas en alquiler más económicas de la provincia.

Ejemplos de precios de departamentos en Las Heras

Las Heras es una de las zonas más amplias del Gran Mendoza y cuenta con una oferta variada de viviendas en alquiler, con precios que varían según la ubicación y las características de cada propiedad. A continuación, algunos ejemplos publicados en sitios inmobiliarios especializados:

  • Calle Las Águilas (Barrio 12 de Junio): dúplex de dos habitaciones con patio interno, que no acepta mascotas: $480.000.
  • Barrio Solares de Brown: dúplex de dos habitaciones con patio y cochera, que no acepta mascotas: $500.000.
  • Calle San Martín y Lisandro de la Torre: departamento de dos habitaciones con balcón, que no acepta mascotas: $450.000.
  • Calle Islas Malvinas (Barrio Cementista): departamento de tres habitaciones con patio, que no acepta mascotas: $400.000.

En síntesis, Las Heras combina precios accesibles, proximidad al centro y una amplia variedad de viviendas, factores que la convierten en una opción atractiva dentro del mercado de alquileres del Gran Mendoza.

