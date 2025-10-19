19 de octubre de 2025
Sufrió una fractura

Un menor cayó de un colectivo en Las Heras y fue atropellado

Un menor de 12 años fue hospitalizado tras caer de un colectivo en movimiento en el barrio Colombia II de Las Heras. Su madre dio detalles del hecho.

Un menor fue atropellado tras caer del transporte público en el barrio Colombia II, de Las Heras.

    • Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
     Por Celeste Funes

    Un menor de 12 años resultó gravemente herido tras caer de un colectivo en movimiento en el barrio Colombia II de Las Heras. El niño sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda y fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo.

    Las Heras: grave lesión para un menor que cayó de un colectivo en marcha

    El grave suceso ocurrió por la tarde del sábado, alrededor de las 19.30 en la plaza del barrio Colombia II. Según se informó, el niño ingresó al centro asistencial con lesiones severas en una pierna. El equipo médico diagnosticó una fractura expuesta en la pierna izquierda, por lo que el menor recibió asistencia inmediata y permanece bajo observación médica.

    Al ser entrevistada, la madre del menor relató a personal policial que su hijo se había colgado del colectivo y, cuando el vehículo comenzó a desplazarse, perdió el equilibrio y cayó al pavimento, siendo arrollado por el rodado. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para determinar la secuencia del accidente.

