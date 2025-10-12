12 de octubre de 2025
Madrugada peligrosa

Circulaba en contramano por Las Heras, alcoholizado y casi provoca un accidente

La Policía de Mendoza detuvo a un automovilista ebrio en Paso Hondo y Abel Zapata, en Las Heras. Superaba cuatro veces el límite de alcohol permitido.

Por Celeste Funes

Un conductor alcoholizado fue aprehendido en Las Heras luego de circular en contramano y casi provocar un accidente vial. El hecho ocurrió alrededor de las 4.40 de la madrugada de este domingo en la intersección de calle Paso Hondo y Abel Zapata.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre, identificado como O. C., de 47 años, manejaba un Peugeot 306 con las balizas encendidas y en sentido contrario al tránsito. Durante un patrullaje de rutina, efectivos observaron que el vehículo casi colisiona con otro rodado, por lo que procedieron a interceptarlo de inmediato.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 2.05 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el límite permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza.

Tras confirmarse su estado de ebriedad, el conductor fue detenido y trasladado a la Comisaría 56°, donde quedó a disposición de la Justicia contravencional. Además, se procedió al secuestrar el vehículo y labrar las actuaciones correspondientes.

