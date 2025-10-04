4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Dos jóvenes heridos tras un ataque a balazos en Las Heras

Un hombre les disparó y se dio a la fuga. Uno de los chicos se encuentra internado en el Hospital Luis Lagomaggiore. Ocurrió en el B° 8 de Abril de Las Heras.

Dos jóvenes heridos tras un ataque a balazos en Las Heras. Imagen ilustrativa.

Dos jóvenes heridos tras un ataque a balazos en Las Heras. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano
Un violento ataque a balazos ocurrido en plena vía pública dejó como saldo a dos jóvenes heridos, uno de ellos en grave estado. El hecho ocurrió en Las Heras, en la intersección de calle Regalado Olguín y el ingreso al barrio 8 de Abril. Se investigan las causas del incidente.

Las víctimas -identificadas como Emir O., de 18 años, y Ciro O., de 22- se desplazaban en una camioneta Ford F-100 junto a un tercer joven, Yair O. (21), cuando fueron sorprendidos por un sujeto armado que se movilizaba en bicicleta. Sin mediar palabra, el atacante abrió fuego contra el vehículo y luego se dio a la fuga.

El violento ataque en Las Heras

El incidente fue reportado a través del 911, tras el aviso de vecinos que escucharon varias detonaciones. Al llegar al lugar, el personal policial constató que las personas atacadas ya habían sido trasladadas por familiares al Hospital Luis Lagomaggiore.

Allí, los médicos diagnosticaron que Emir O. presentaba una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo con orificio de entrada y salida, además de un roce en la cabeza, aunque se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta. En tanto, Ciro O. sufrió una herida de bala en la carótida y fue intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud es reservado y permanece internado en terapia intensiva.

Las causas del ataque aún se investigan. La Oficina Fiscal de Las Heras quedó a cargo de las actuaciones y trabaja en la identificación del agresor.

