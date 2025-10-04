4 de octubre de 2025
Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Piden ayuda para dar con el paradero de Dan Zoe Ayende Poblete, una adolescente de 13 años desaparecida desde la noche del viernes, en San Rafael.

Por Sitio Andino Policiales

Buscan dar con el paradero de Dan Zoe Ayende Poblete, una adolescente de 13 años que se encuentra desaparecida desde la noche del viernes 3 de octubre en el departamento de San Rafael. La niña fue vista por última vez alrededor de las 22.

Según consta en el expediente judicial, la menor de edad mide 1,65 metros, tiene contextura robusta, cabello negro ondulado con flequillo, ojos marrones y tez blanca. Al momento de su desaparición, vestía una pollera de jeans, remera negra y zapatillas blancas con rayas anaranjadas marca Fila.

Dan Zoe Ayende Poblete tiene 13 años y se encuentra desaparecida desde la noche del viernes 3 de octubre, precisamente desde las 22, en San Rafael, donde fue vista por última vez, y desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a la adolescente y pidieron que cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda sea comunicada de forma inmediata al 911.

