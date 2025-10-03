3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En una obra de construcción

San Carlos: colocaba membrana, cayó desde seis metros y está grave

Ocurrió en La Consulta, cuando un hombre de 61 años se encontraba trabajando en el techo de una obra en construcción. Fue trasladado en helicóptero al Hospital Central.

Accidente laboral en San Carlos: cayó de cabeza desde 6 metros al colocar membrana

Accidente laboral en San Carlos: cayó de cabeza desde 6 metros al colocar membrana

 Por Luis Calizaya

Un trabajador de 61 años sufrió un grave accidente laboral mientras realizaba tareas en una obra de construcción en La Consulta, San Carlos. Según la versión policial, el hombre estaba en el techo del edificio colocando membrana cuando, debido al reflejo del sol, perdió el equilibrio y cayó desde aproximadamente seis metros de altura.

Producto de la caída, que lo dejó en un grave estado de salud, fue trasladado en helicóptero al Hospital Central de Ciudad.

Lee además
Mansilla en su taller al suroeste de la ciudad de Malargüe. video
Entrevista

Un vecino de Malargüe denunció haber estado detenido más de 30 horas por error
Triple crimen: tras la detención, la Justicia de Perú dispuso que Pequeño J sea extraditado a la Argentina
Asesinatos en Florencio Varela

Triple crimen: tras la detención, la Justicia de Perú dispuso que "Pequeño J" sea extraditado a la Argentina

Un albañil sufrió una fuerte caída en San Carlos: cómo ocurrió

Pasado el mediodía del viernes, cerca de las 14:18, una obra en construcción ubicada en la calle Calderón Nº 47 reportó a los servicios de emergencia que Juan Santiago Delgado, de 61 años, había caído desde una altura considerable, requiriendo atención médica inmediata.

helicóptero sanitario, traslado herido Eugenio Bustos 03-10-25 (02)
Momentos antes del traslado, personal policial realizó el despeje del Helipuerto.

Momentos antes del traslado, personal policial realizó el despeje del Helipuerto.

Al llegar al lugar, personal policial entrevistó a los compañeros de trabajo de Delgado, quienes dijero que se encontraba realizando tareas en el techo, a unos seis metros de altura, colocando membrana. Según indicaron, el reflejo del sol sobre el aislante habría encandilado al hombre, provocando que perdiera el equilibrio y cayera de cabeza contra la base de la obra, quedando inconsciente.

Médicos del SEC evaluaron al trabajador y determinaron que presentaba politraumatismos graves. Inicialmente fue trasladado al Hospital Scaravelli, pero debido a la gravedad de su estado, se requirió un traslado urgente en helicóptero sanitario (Halcón III) hacia el Hospital Central.

Temas
Seguí leyendo

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata

Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

La Policía de Mendoza recuperó bienes robados gracias a su perro rastreador

Milei y Bullrich presentaron la reforma del Código Penal con penas más duras y tolerancia cero

San Carlos incorporará drones y 6 nuevos patrulleros en el marco del plan de seguridad provincial

Habilitan provisoriamente el tránsito en el Acceso Sur tras el socavón

LO QUE SE LEE AHORA
El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

Las Más Leídas

Estafa virtual en Malargüe. video
Delincuentes sin frenos

Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.
Edición 2025

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

Jornada calurosa este viernes en Mendoza.
El clima

Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Hoy se inauguró una obra clave para la seguridad vial y la conectividad en Mendoza
Obra pública

En imágenes: así quedó la Variante Palmira, que descomprimirá el tránsito pesado en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
La fiesta máxima de los mendocinos ya tiene imagen.
La identidad de la fiesta mayor

Esta es la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026
Mansilla en su taller al suroeste de la ciudad de Malargüe. video
Entrevista

Un vecino de Malargüe denunció haber estado detenido más de 30 horas por error

Por Claudio Altamirano