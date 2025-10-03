San Carlos: colocaba membrana, cayó desde seis metros y está grave

Accidente laboral en San Carlos: cayó de cabeza desde 6 metros al colocar membrana

Por Luis Calizaya







Un trabajador de 61 años sufrió un grave accidente laboral mientras realizaba tareas en una obra de construcción en La Consulta, San Carlos. Según la versión policial, el hombre estaba en el techo del edificio colocando membrana cuando, debido al reflejo del sol, perdió el equilibrio y cayó desde aproximadamente seis metros de altura.

Producto de la caída, que lo dejó en un grave estado de salud, fue trasladado en helicóptero al Hospital Central de Ciudad.

Un albañil sufrió una fuerte caída en San Carlos: cómo ocurrió Pasado el mediodía del viernes, cerca de las 14:18, una obra en construcción ubicada en la calle Calderón Nº 47 reportó a los servicios de emergencia que Juan Santiago Delgado, de 61 años, había caído desde una altura considerable, requiriendo atención médica inmediata.

helicóptero sanitario, traslado herido Eugenio Bustos 03-10-25 (02) Momentos antes del traslado, personal policial realizó el despeje del Helipuerto. Al llegar al lugar, personal policial entrevistó a los compañeros de trabajo de Delgado, quienes dijero que se encontraba realizando tareas en el techo, a unos seis metros de altura, colocando membrana. Según indicaron, el reflejo del sol sobre el aislante habría encandilado al hombre, provocando que perdiera el equilibrio y cayera de cabeza contra la base de la obra, quedando inconsciente.

Médicos del SEC evaluaron al trabajador y determinaron que presentaba politraumatismos graves. Inicialmente fue trasladado al Hospital Scaravelli, pero debido a la gravedad de su estado, se requirió un traslado urgente en helicóptero sanitario (Halcón III) hacia el Hospital Central.