8 de octubre de 2025
un auto terminó en la vereda

Grave accidente vial en Las Heras: una mujer herida

Un accidente vial en Las Heras entre un auto y un taxi dejó como saldo a una mujer herida. Mirá las fotos.

El accidente vial ocurrió en Roca y Hernández de Las Heras.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Un grave accidente vial en Las Heras dejó a una mujer, pasajera de un taxi, con heridas por lo que debió ser asistida por médicos, al mismo tiempo que el siniestro generó demoras en el tránsito en una conocida esquina del departamento.

El accidente ocurrió en Roca y Hernández de Las Heras, donde chocaron un Chevrolet Cruze blanco y un taxi.

El choque dejó como saldo a una mujer, pasajera del transporte, con heridas en algunas partes de su cuerpo, aunque afortunadamente su estado de salud era bueno.

Choque accidente vial Las Heras (2)
Una mujer resultó con heridas en varias partes del cuerpo tras el accidente vial.

En diálogo con Aconcagua Radio, la damnificada dijo “me salvé porque me hizo bolita, el auto blanco -por el Cruze- no frenó y nos chocó de lleno”.

Grave accidente vial en Las Heras

Según las primeras pericias, el taxi circulaba por Roca de este a oeste y al llegar al cruce con Hernández, chocó con un Chevrolet Cruze que hacía lo suyo por esa calle, de norte a sur. Testigos dijeron que por Hernández hay un disco PARE.

Accidente vial en Las Heras

Al parecer, el conductor del Cruze no respetó esa señal. Incluso, la mujer herida acusó al conductor de ese auto de “no frenar”. Lo cierto es que, tras el impacto, el taxi terminó en la vereda y alcanzó a chocar contra la fachada de una vivienda, aunque sin llegar a causar daños en el inmueble.

En la escena del accidente vial trabajó personal de Tránsito Municipal y policía de la jurisdicción. El control de alcoholemia a ambos conductores arrojó resultado negativo.

Ahora los peritos intentan establecer la mecánica del siniestro.

