Tragedia en Córdoba: buscan a un niño tras el crimen de su madre y su abuela

Femicidio y secuestro en la provincia de Córdoba: el padre del niño es el principal sospechoso

La Justicia de la provincia de Córdoba lanzó una Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta , un niño de 5 años que fue sustraído de su casa en Villa Rivera Indarte , tras el asesinato de su madre y su abuela .

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, encabezada por la Justicia cordobesa, activó la Alerta Sofía y una búsqueda internacional para localizar a Pedro, quien se encuentra desaparecido desde el sábado pasado luego del brutal asesinato de su madre, Luna Giardina, y su abuela, Mariel Zamudio , en una vivienda del barrio Villa Serrana .

Su padre está detenido Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Encuentro Nacional Córdoba recibe al enoturismo de Argentina en las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino

De acuerdo con los informes policiales , el presunto autor del crimen y de la sustracción del menor es Pablo Laurta , padre del niño y de nacionalidad uruguaya . Las primeras hipótesis señalan que Laurta habría ingresado a la casa de su expareja el sábado por la mañana y disparó con un arma de fuego contra ambas mujeres antes de huir con el pequeño Pedro, según publica la Agencia Noticias Argentinas.

La Fiscalía informó que el caso se investiga como Homicidio Doblemente Calificado , y que se libraron órdenes de captura nacionales e internacionales a través de Interpol , ante la posibilidad de que el sospechoso intente escapar hacia Uruguay .

Antecedentes de violencia de género y una huida desesperada

Según la reconstrucción del entorno de las víctimas, Luna Giardina había abandonado Uruguay junto a su hijo hace casi tres años, tras sufrir una agresión por parte de Laurta, quien en ese momento habría intentado ahorcarla.

A pesar de haber contado con denuncias previas y con un botón antipánico, Giardina no alcanzó a activarlo durante el ataque. Las autoridades confirmaron que la Alerta Sofía continúa activa y solicitaron la colaboración ciudadana para aportar datos sobre el paradero del niño y del sospechoso.

Además, trascendió que Pablo Laurta sería el creador de una cuenta en redes sociales identificada como “Varones Unidos”, desde donde difundía mensajes en defensa de posturas machistas.