12 de octubre de 2025
Sitio Andino
Alerta Sofía

Tragedia en Córdoba: buscan a un niño tras el crimen de su madre y su abuela

La Alerta Sofía rige en todo el país para encontrar a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, desaparecido tras el asesinato de su madre y su abuela.

Femicidio y secuestro en la provincia de Córdoba: el padre del niño es el principal sospechoso

Foto: Agencia NA
Por Sitio Andino Policiales

La Justicia de la provincia de Córdoba lanzó una Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años que fue sustraído de su casa en Villa Rivera Indarte, tras el asesinato de su madre y su abuela.

La Alerta Sofía y el operativo internacional para hallar a Pedro

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, encabezada por la Justicia cordobesa, activó la Alerta Sofía y una búsqueda internacional para localizar a Pedro, quien se encuentra desaparecido desde el sábado pasado luego del brutal asesinato de su madre, Luna Giardina, y su abuela, Mariel Zamudio, en una vivienda del barrio Villa Serrana.

De acuerdo con los informes policiales, el presunto autor del crimen y de la sustracción del menor es Pablo Laurta, padre del niño y de nacionalidad uruguaya. Las primeras hipótesis señalan que Laurta habría ingresado a la casa de su expareja el sábado por la mañana y disparó con un arma de fuego contra ambas mujeres antes de huir con el pequeño Pedro, según publica la Agencia Noticias Argentinas.

Pedro Teodoro Rodríguez Laurta tiene 5 años.

La Fiscalía informó que el caso se investiga como Homicidio Doblemente Calificado, y que se libraron órdenes de captura nacionales e internacionales a través de Interpol, ante la posibilidad de que el sospechoso intente escapar hacia Uruguay.

Antecedentes de violencia de género y una huida desesperada

Según la reconstrucción del entorno de las víctimas, Luna Giardina había abandonado Uruguay junto a su hijo hace casi tres años, tras sufrir una agresión por parte de Laurta, quien en ese momento habría intentado ahorcarla.

A pesar de haber contado con denuncias previas y con un botón antipánico, Giardina no alcanzó a activarlo durante el ataque. Las autoridades confirmaron que la Alerta Sofía continúa activa y solicitaron la colaboración ciudadana para aportar datos sobre el paradero del niño y del sospechoso.

Además, trascendió que Pablo Laurta sería el creador de una cuenta en redes sociales identificada como “Varones Unidos”, desde donde difundía mensajes en defensa de posturas machistas.

