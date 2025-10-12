Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

La Lepra tuvo un gran recibimiento. La Lepra espera por el Expreso.

Por Sitio Andino Deportes







El fútbol mendocino volverá a vibrar esta tarde con el clásico provincial moderno: el Club Sportivo Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz, por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025. Desde las 16.45, en el estadio Bautista Gargantini, la Lepra recibirá al Tomba con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TNT Sports.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1977431048947667302&partner=&hide_thread=false Listos pic.twitter.com/GvSEZServs — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 12, 2025 El color de la previa: hinchadas y expectativa Desde temprano, los alrededores del Gargantini se tiñeron de azul fuerte, con hinchas del equipo local viviendo la previa con bombos, banderas y papelitos. La Catedral del Parque promete estar colmada: se espera más de 20 mil personas para darle un marco impactante a un partido que trasciende lo futbolístico.

Para la Lepra será la chance de ganar por primera vez en Primera el clásico, mientras que el Tomba también busca cortar su sequía y celebrar en un duelo que marcará la tarde mendocina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1977227017427779880&partner=&hide_thread=false ¡Somos la banda loca mas conocida del mundo entero!#ElMásGrandeDeMendoza pic.twitter.com/Wofdy139Dj — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 12, 2025 En la tribuna local, la ilusión se mezcla con el sueño de la Copa Argentina, mientras que la visita llega con la necesidad de levantar el ánimo tras la eliminación internacional.