Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

El fútbol mendocino volverá a vibrar esta tarde con el clásico provincial moderno: el Club Sportivo Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz, por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025. Desde las 16.45, en el estadio Bautista Gargantini, la Lepra recibirá al Tomba con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TNT Sports.
Desde temprano, los alrededores del Gargantini se tiñeron de azul fuerte, con hinchas del equipo local viviendo la previa con bombos, banderas y papelitos. La Catedral del Parque promete estar colmada: se espera más de 20 mil personas para darle un marco impactante a un partido que trasciende lo futbolístico.