Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y el Tomba animan el partido entre mendocinos de Primera División. Mirá cómo lo viven los hinchas.

La Lepra tuvo un gran recibimiento. 

La Lepra espera por el Expreso.

El fútbol mendocino volverá a vibrar esta tarde con el clásico provincial moderno: el Club Sportivo Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz, por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025. Desde las 16.45, en el estadio Bautista Gargantini, la Lepra recibirá al Tomba con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TNT Sports.

El color de la previa: hinchadas y expectativa

Desde temprano, los alrededores del Gargantini se tiñeron de azul fuerte, con hinchas del equipo local viviendo la previa con bombos, banderas y papelitos. La Catedral del Parque promete estar colmada: se espera más de 20 mil personas para darle un marco impactante a un partido que trasciende lo futbolístico.

Para la Lepra será la chance de ganar por primera vez en Primera el clásico, mientras que el Tomba también busca cortar su sequía y celebrar en un duelo que marcará la tarde mendocina.

En la tribuna local, la ilusión se mezcla con el sueño de la Copa Argentina, mientras que la visita llega con la necesidad de levantar el ánimo tras la eliminación internacional.

Ambos equipos, vale destacar, tuvieron su apoyo de hinchas este sábado. Tanto el Bautista Gargantini como el Feliciano Gambarte lucieron a pleno.

Las imágenes de la previa de la Lepra ante el Tomba

