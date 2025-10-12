12 de octubre de 2025
Sitio Andino
Julián Santero

Julián Santero sumó un nuevo podio en Rosario y se afirma en la punta del campeonato del TN Clase 3

El mendocino Julián Santero terminó 3º en una final vibrante del Turismo Nacional en el “Juan Manuel Fangio” y mantuvo el liderazgo. Mirá lo sucedido.

Julián Santero volvió a subir al podio y sigue siendo el piloto más regular del año.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

El Turismo Nacional Clase 3 volvió a entregar un espectáculo vibrante en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, por la 10ª fecha de la temporada 2025. En una final cargada de sobrepasos y lucha en cada vuelta, Julián Santero (Toyota Corolla) logró un valioso 3º puesto que lo consolida en la cima del campeonato.

Una final con múltiples líderes y Julián Santero siempre protagonista

La competencia comenzó con Ricardo Risatti (Toyota Corolla) partiendo desde la pole, aunque rápidamente fue superado por José Manuel Urcera (Ford Focus) y Gastón Iansa (Fiat Tipo). El “Misil” de San Vicente se mantuvo al frente hasta la vuelta 7, donde perdió con Facundo Chapur (Citroën C-Elysée), quien luego se encaminó hacia la victoria.

Santero, largando en el lote de adelante, mostró inteligencia y regularidad para mantenerse siempre en la pelea por el podio, incluso en una final que tuvo hasta cuatro punteros distintos en la primera parte. Finalmente, el mendocino cruzó la meta en el 3º lugar, detrás de Chapur e Iansa, sumando puntos vitales para el certamen.

El campeonato y lo que viene en el Turismo Nacional

Con este resultado, Santero lidera el campeonato con 286 puntos, mostrando la solidez de un año donde ya suma varias victorias y podios. Además, se transformó en el piloto más regular de la temporada, lo que le permite llegar a la recta final con ventaja frente a sus perseguidores directos.

El podio en Rosario también significó otro aporte importante para Toyota, que vuelve a ser protagonista en la categoría. “Fue una carrera dura, con mucho roce, pero logramos un buen resultado que sirve para el campeonato. El equipo me entregó un auto firme y eso es clave en estas competencias”, expresó Santero tras la carrera.

Lo que se viene en el Turismo Nacional

La próxima cita será el 8 y 9 de noviembre en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba, donde el mendocino buscará seguir firme en su objetivo de pelear por la corona del TN Clase 3.

