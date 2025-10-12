12 de octubre de 2025
El Deportivo Maipú enfrenta a Estudiantes de Caseros por el Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra el Pincha de Buenos Aires en el inicio del exigente Reducido de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

Foto: prensa CDM
Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú afronta este domingo un duelo decisivo en su camino hacia la Liga Profesional. Desde las 17.10, el equipo dirigido por Alexis Matteo enfrentará a Estudiantes de Caseros por el Reducido de la Primera Nacional, a partido único y con ventaja deportiva para el local en caso de empate. El encuentro será televisado por TyC Sports.

El Club Deportivo Maipú va por el sueño de llegar a la Liga Profesional ante Estudiantes en Caseros.  
El Club Deportivo Maipú tiene que ganar.
El equipo mendocino afronta su tercera participación histórica en el Reducido, luego de hacerlo en 1986 y 2023, y viajó con la ilusión intacta de volver a ser protagonista en una categoría donde ya se ganó el respeto de todos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Deportivo_Maipu/status/1974574202679390576&partner=&hide_thread=false

Cómo se define el cruce ante Estudiantes de Caseros

El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Caseros, y en caso de empate clasificará Estudiantes, que cuenta con la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla general.

Por eso, el Cruzado está obligado a ganar para avanzar a los cuartos de final del Reducido.

El ganador de este cruce se medirá con uno de los mejores posicionados del certamen en la próxima ronda, donde comenzarán los duelos de ida y vuelta.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Embed

Los resultados de la Primera Nacional

Embed

