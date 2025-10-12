El Deportivo Maipú enfrenta a Estudiantes de Caseros por el Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú tiene que ganar. Foto: prensa CDM

Por Sitio Andino Deportes







El Club Deportivo Maipú afronta este domingo un duelo decisivo en su camino hacia la Liga Profesional. Desde las 17.10, el equipo dirigido por Alexis Matteo enfrentará a Estudiantes de Caseros por el Reducido de la Primera Nacional, a partido único y con ventaja deportiva para el local en caso de empate. El encuentro será televisado por TyC Sports.

El sueño del Cruzado vuelve a ponerse en marcha El Botellero llega entonado tras su goleada 3-0 ante Atlanta en la última fecha, resultado que selló su clasificación al Reducido y le aseguró un lugar en la Copa Argentina 2026. Con 48 puntos, Maipú finalizó séptimo en la Zona A y buscará repetir la gran campaña del 2023, cuando alcanzó la final por el ascenso.

El equipo mendocino afronta su tercera participación histórica en el Reducido, luego de hacerlo en 1986 y 2023, y viajó con la ilusión intacta de volver a ser protagonista en una categoría donde ya se ganó el respeto de todos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Deportivo_Maipu/status/1974574202679390576&partner=&hide_thread=false #PrimeraNacional GANOOOOO EL CRUZADO #DeportivoMaipu clasificó al reducido en el 7mo lugar y se aseguró un lugar en la Copa Argentina .



El Rojo se mete en la 2da etapa del torneo, por tercera vez en su historia .



Ahora esperamos rival, con la ilusión intacta pic.twitter.com/32H4liKVt7 — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) October 4, 2025 Cómo se define el cruce ante Estudiantes de Caseros El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Caseros, y en caso de empate clasificará Estudiantes, que cuenta con la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla general.

Por eso, el Cruzado está obligado a ganar para avanzar a los cuartos de final del Reducido. El ganador de este cruce se medirá con uno de los mejores posicionados del certamen en la próxima ronda, donde comenzarán los duelos de ida y vuelta. La síntesis del Club Deportivo Maipú Embed Los resultados de la Primera Nacional Embed