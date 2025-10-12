El Deportivo Maipú enfrenta a Estudiantes de Caseros por el Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú afronta este domingo un duelo decisivo en su camino hacia la Liga Profesional. Desde las 17.10, el equipo dirigido por Alexis Matteo enfrentará a Estudiantes de Caseros por el Reducido de la Primera Nacional, a partido único y con ventaja deportiva para el local en caso de empate. El encuentro será televisado por TyC Sports.
El equipo mendocino afronta su tercera participación histórica en el Reducido, luego de hacerlo en 1986 y 2023, y viajó con la ilusión intacta de volver a ser protagonista en una categoría donde ya se ganó el respeto de todos.