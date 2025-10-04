Maipú se juega su ingreso al Reducido ante Atlanta: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú necesita ganar, pero depende de sí mismo.

Por Martín Sebastián Colucci







El Club Deportivo Maipú afronta hoy un partido decisivo frente a Atlanta por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional 2025. El encuentro se jugará desde las 15:30 en el estadio Don León Kolbowski, y será clave para que el equipo mendocino pueda meterse en el Reducido por el ascenso a Primera División. Transmite TyC Sports Play.

El Club Deportivo Maipú necesita ganar para seguir soñando con el ascenso El elenco mendocino llega golpeado tras la dura derrota 2-1 frente a Colegiales en el Omar Higinio Sperdutti, donde generó muchas chances pero pagó caro dos errores defensivos. En ese partido, Lucio Castillo y Franco Zicarelli anotaron para el Tricolor, mientras que Mirko Bonfigli descontó con un golazo de tiro libre. Además, el capitán Rubens Sambueza fue expulsado por protestar y el final se vio empañado por incidentes con algunos hinchas.

Con ese resultado, el Cruzado complicó su clasificación al Reducido y ahora debe ganar para no depender de otros resultados. Un empate o una derrota lo dejarían a la espera de lo que pase con otros equipos de la Zona A.

El desafío de visitar a un Atlanta que quiere la cima Atlanta, por su parte, buscará cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona A luego de que Deportivo Madryn se asegurara la final por el primer ascenso. El Bohemio viene de empatar 2-2 como visitante frente a Gimnasia y Tiro de Salta y quiere sumar de a tres para llegar con ventaja al Reducido.

Con mucho en juego y tras una semana agitada por la derrota y los incidentes, Deportivo Maipú tendrá que mostrar carácter para conseguir un triunfo clave en su lucha por subir a Primera. El partido promete tensión y emoción hasta el final.