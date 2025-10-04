Maipú se juega su ingreso al Reducido ante Atlanta: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú afronta hoy un partido decisivo frente a Atlanta por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional 2025. El encuentro se jugará desde las 15:30 en el estadio Don León Kolbowski, y será clave para que el equipo mendocino pueda meterse en el Reducido por el ascenso a Primera División. Transmite TyC Sports Play.
El Club Deportivo Maipú necesita ganar para seguir soñando con el ascenso
Con ese resultado, el Cruzado complicó su clasificación al Reducido y ahora debe ganar para no depender de otros resultados. Un empate o una derrota lo dejarían a la espera de lo que pase con otros equipos de la Zona A.
El desafío de visitar a un Atlanta que quiere la cima
Atlanta, por su parte, buscará cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona A luego de que Deportivo Madryn se asegurara la final por el primer ascenso. El Bohemio viene de empatar 2-2 como visitante frente a Gimnasia y Tiro de Salta y quiere sumar de a tres para llegar con ventaja al Reducido.
Con mucho en juego y tras una semana agitada por la derrota y los incidentes, Deportivo Maipú tendrá que mostrar carácter para conseguir un triunfo clave en su lucha por subir a Primera. El partido promete tensión y emoción hasta el final.