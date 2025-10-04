4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Maipú se juega su ingreso al Reducido ante Atlanta: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra el Bohemio por la última fecha de la Primera Nacional de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú necesita ganar, pero depende de sí mismo.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Deportivo Maipú afronta hoy un partido decisivo frente a Atlanta por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional 2025. El encuentro se jugará desde las 15:30 en el estadio Don León Kolbowski, y será clave para que el equipo mendocino pueda meterse en el Reducido por el ascenso a Primera División. Transmite TyC Sports Play.

El Club Deportivo Maipú necesita ganar para seguir soñando con el ascenso

El elenco mendocino llega golpeado tras la dura derrota 2-1 frente a Colegiales en el Omar Higinio Sperdutti, donde generó muchas chances pero pagó caro dos errores defensivos. En ese partido, Lucio Castillo y Franco Zicarelli anotaron para el Tricolor, mientras que Mirko Bonfigli descontó con un golazo de tiro libre. Además, el capitán Rubens Sambueza fue expulsado por protestar y el final se vio empañado por incidentes con algunos hinchas.

Con ese resultado, el Cruzado complicó su clasificación al Reducido y ahora debe ganar para no depender de otros resultados. Un empate o una derrota lo dejarían a la espera de lo que pase con otros equipos de la Zona A.

El desafío de visitar a un Atlanta que quiere la cima

Atlanta, por su parte, buscará cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona A luego de que Deportivo Madryn se asegurara la final por el primer ascenso. El Bohemio viene de empatar 2-2 como visitante frente a Gimnasia y Tiro de Salta y quiere sumar de a tres para llegar con ventaja al Reducido.

Con mucho en juego y tras una semana agitada por la derrota y los incidentes, Deportivo Maipú tendrá que mostrar carácter para conseguir un triunfo clave en su lucha por subir a Primera. El partido promete tensión y emoción hasta el final.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Dónde ver el Club Deportivo Maipú en vivo

Hacé click acá.

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

