Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz: horario, árbitro y cómo llegan al clásico mendocino

La Lepra y el Expreso van con todo.

El fútbol mendocino vivirá una nueva edición del clásico provincial moderno : el Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Godoy Cruz este domingo 12 de octubre, desde las 16.45 , en el estadio Bautista Gargantini , por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 .

Será el tercer cruce entre ambos en Primera División , con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TNT Sports .

punto que vale Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 con Racing en un duelo donde mereció mucho más: se viene el Tomba

cruce emotivo Clásico de Primera ¿Cuándo juegan la Lepra y el Tomba por el Torneo Clausura?

El primer enfrentamiento en la máxima categoría fue el 18 de mayo de 2024 , también en el Gargantini , y terminó 0-0 . En el Apertura 2025 , el 5 de abril , igualaron 1-1 en el Malvinas Argentinas , con goles de Santino Andino para el Tomba y Iván Villalba para la Lepra.

Ambos equipos buscarán su primer triunfo histórico en el clásico mendocino dentro de la Liga Profesional.

Cómo llega Independiente Rivadavia

El equipo de Alfredo Berti viene de igualar 0 a 0 con Racing en Avellaneda y acumula 11 puntos, en el puesto 13° de la Zona A. La Lepra pelea por meterse entre los ocho primeros que clasifican al Reducido.

Además, mantiene viva la ilusión en la Copa Argentina, donde enfrentará a River Plate el 25 de octubre por las semifinales. La mala noticia fue la expulsión de Mauricio Cardillo, quien será baja ante el Tomba.

En la tabla anual, el Azul está a cinco unidades del cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1975670678188925181&partner=&hide_thread=false JUEZ CONFIRMADO PARA EL CLÁSICO



Se confirmó el árbitro del partido entre #IndependienteRivadavia y #GodoyCruz en el #TorneoClausura



Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Maximiliano Del Yeso

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julio Barraza



VAR: Lucas Novelli

AVAR:… pic.twitter.com/kVX70yu1Kq — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) October 7, 2025

El presente de Godoy Cruz

Por el lado del Tomba, la realidad es más complicada. Los dirigidos por Walter Ribonetto marchan penúltimos en la Zona B con 9 puntos, tras empatar 1-1 con Independiente de Avellaneda en el Feliciano Gambarte.

La doble competencia le pasó factura: el Bodeguero quedó eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Para este duelo, el DT esperará por la evolución del volante Pol Fernández y del defensor Juan Escobar, ambos con molestias musculares.

El árbitro del clásico mendocino entre la Lepra y el Tomba

La Liga Profesional confirmó que Facundo Tello será el árbitro principal. El bahiense, de 43 años, viene de dirigir el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres (0-0).

Estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Federico Cano como asistentes, Julio Barraza será el cuarto árbitro y en el VAR estará Lucas Novelli, asistido por Mauro Ramos Errasti.