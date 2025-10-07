7 de octubre de 2025
Clásico de Primera ¿Cuándo juegan la Lepra y el Tomba por el Torneo Clausura?

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y el Expreso volverán a verse por la fecha del Torneo Clausura 2025. Mirá todos los detalles.

La Lepra y el Tomba otra vez cara a cara.

La Lepra y el Tomba otra vez cara a cara.

El fútbol mendocino vuelve a vibrar con el derby provincial: este domingo, desde las 16.45, el Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Godoy Cruz Antonio Tomba en el estadio Bautista Gargantini, por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será el tercer cruce entre ambos en la máxima categoría.

Independiente Rivadavia busca meterse en el Reducido y sigue soñando con la Sudamericana

La Lepra llega al clásico con 11 puntos y en el puesto 13° de la Zona A, buscando meterse entre los ocho primeros que disputarán los playoffs del Clausura. Además, el equipo de Alfredo Berti tiene en el horizonte la histórica semifinal de Copa Argentina frente a River Plate el 25 de octubre.

En la tabla anual, Independiente está a cinco puntos de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, sufrió un golpe en Avellaneda: el mediocampista Mauricio Cardillo fue expulsado y se perderá el duelo ante el Tomba, obligando al DT a rearmar el mediocampo.

Godoy Cruz busca aire tras una campaña irregular y con bajas sensibles

El Tomba atraviesa un semestre complicado. Marcha penúltimo en el Grupo B con 9 unidades y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos ante Atlético Mineiro. Su último partido fue empate 1-1 en el Feliciano Gambarte frente a Independiente de Avellaneda.

Además, Walter Ribonetto podría perder a dos piezas clave: el volante Pol Fernández y el zaguero paraguayo Juan Escobar, ambos en duda por lesión. Aun así, el equipo bodeguero intentará cortar la mala racha y sumar puntos vitales para salir del fondo.

