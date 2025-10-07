Clásico de Primera ¿Cuándo juegan la Lepra y el Tomba por el Torneo Clausura?

El fútbol mendocino vuelve a vibrar con el derby provincial: este domingo, desde las 16.45, el Club Sportivo Independiente Rivadavia recibirá a Godoy Cruz Antonio Tomba en el estadio Bautista Gargantini, por la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será el tercer cruce entre ambos en la máxima categoría.
Independiente Rivadavia busca meterse en el Reducido y sigue soñando con la Sudamericana
La Lepra llega al clásico con 11 puntos y en el puesto 13° de la Zona A, buscando meterse entre los ocho primeros que disputarán los playoffs del Clausura. Además, el equipo de Alfredo Berti tiene en el horizonte la histórica semifinal de Copa Argentina frente a River Plate el 25 de octubre.
Godoy Cruz busca aire tras una campaña irregular y con bajas sensibles
El Tomba atraviesa un semestre complicado. Marcha penúltimo en el Grupo B con 9 unidades y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos ante Atlético Mineiro. Su último partido fue empate 1-1 en el Feliciano Gambarte frente a Independiente de Avellaneda.
Además, Walter Ribonetto podría perder a dos piezas clave: el volante Pol Fernández y el zaguero paraguayo Juan Escobar, ambos en duda por lesión. Aun así, el equipo bodeguero intentará cortar la mala racha y sumar puntos vitales para salir del fondo.