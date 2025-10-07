7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
COMPLICADO

Preocupación en Boca: comunicado oficial sobre la salud de Miguel Ángel Russo y mensaje del plantel

Boca Juniors informó que Miguel Ángel Russo atraviesa un cuadro delicado y está bajo internación domiciliaria. Conocé el parte oficial y el apoyo del plantel.

Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su salud. &nbsp;

Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su salud.

 

Por Sitio Andino Deportes

La salud de Miguel Ángel Russo encendió las alarmas en el mundo Club Atlético Boca Juniors. El entrenador xeneize, de 69 años, se encuentra internado en su domicilio por un cuadro de debilidad que le impide dirigir presencialmente. Mirá la data en Sitio Andino.

El coach, de todos modos, sigue en contacto con su cuerpo técnico. El club emitió un comunicado oficial que generó preocupación entre hinchas y jugadores.

Lee además
Miguel Ángel Russo sigue alejado del plantel mientras prioriza su recuperación.
complicado

Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo sigue en reposo y su regreso al banco es una incógnita
Boca se hizo un festín.
imparable

Boca goleó 5-0 a Newell's en La Bombonera y recuperó confianza con una actuación demoledora en el Clausura

Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”.

La noticia provocó gran impacto en la comunidad xeneize, donde Russo es una figura muy querida tras haber conducido al equipo a varios títulos nacionales e internacionales. El parte no detalló plazos de recuperación, pero pidió respeto y acompañamiento para el entrenador y su familia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1975358132747649069&partner=&hide_thread=false

El apoyo del plantel y el mensaje de Leandro Paredes

Durante la victoria 5-0 frente a Newell’s, Russo volvió a ser reemplazado en el banco por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Tras el partido, el capitán Leandro Paredes expresó:

Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.

Por su parte, Úbeda también envió su respaldo:

“Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV. Toda la semana estamos en contacto con él, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho y deseamos que se recupere cuanto antes”.

La situación de Russo genera especial preocupación porque el DT viene librando una larga lucha contra un cáncer de vejiga y próstata, diagnosticado en 2017. Desde septiembre ha tenido varias internaciones, lo que motivó el comunicado del club y el acompañamiento público de hinchas y jugadores.

Temas
Seguí leyendo

Juan Román Riquelme fulminó al macrismo en Boca: "Usaron al club para hacer política" y lanzó advertencia

Juan Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

La decisión de Lionel Scaloni que deja a Boca sin Leandro Paredes y complica su camino a la Libertadores

Boca fue superior, pero Defensa y Justicia lo amargó sobre el final

Mundial Sub 20: todo lo que hay que saber del cruce de Argentina ante Nigeria

Facundo Ambrossi ganó la 9ª fecha de la temporada de pista y critérium 2025 en Lavalle

El Deportivo Maipú sueña con el ascenso: ya tiene rival en el Reducido y fecha confirmada

Clásico de Primera ¿Cuándo juegan la Lepra y el Tomba por el Torneo Clausura?

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra sumó una unidad (Foto: Prensa CSIR).
punto que vale

Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 con Racing en un duelo donde mereció mucho más: se viene el Tomba

Las Más Leídas

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Así quedó el auto en el que se trasladaba el sospechoso. 
importante operativo policial

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.
Seguridad

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

Por Florencia Martinez del Rio
Habló Fred Machado y reconoció que a José Luis Espert le dio dinero para la campaña del 2019.
Escándalo antes de las elecciones

Habló Fred Machado y reconoció que financió a José Luis Espert para la campaña del 2019

Por Sitio Andino Política
La caída de árboles genera tragedias. 
Medida

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

Por Cecilia Zabala