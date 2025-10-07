Preocupación en Boca: comunicado oficial sobre la salud de Miguel Ángel Russo y mensaje del plantel

Boca confirmó la internación domiciliaria de Miguel Ángel Russo y pidió respeto por su salud.

La salud de Miguel Ángel Russo encendió las alarmas en el mundo Club Atlético Boca Juniors . El entrenador xeneize, de 69 años , se encuentra internado en su domicilio por un cuadro de debilidad que le impide dirigir presencialmente. Mirá la data en Sitio Andino.

El coach, de todos modos, sigue en contacto con su cuerpo técnico. El club emitió un comunicado oficial que generó preocupación entre hinchas y jugadores.

Este lunes, Boca Juniors publicó un mensaje que confirmó la internación domiciliaria del técnico :

“ Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club ”.

La noticia provocó gran impacto en la comunidad xeneize, donde Russo es una figura muy querida tras haber conducido al equipo a varios títulos nacionales e internacionales. El parte no detalló plazos de recuperación, pero pidió respeto y acompañamiento para el entrenador y su familia.

Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

El apoyo del plantel y el mensaje de Leandro Paredes

Durante la victoria 5-0 frente a Newell’s, Russo volvió a ser reemplazado en el banco por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Tras el partido, el capitán Leandro Paredes expresó:

“Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.

Por su parte, Úbeda también envió su respaldo:

“Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV. Toda la semana estamos en contacto con él, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho y deseamos que se recupere cuanto antes”.

La situación de Russo genera especial preocupación porque el DT viene librando una larga lucha contra un cáncer de vejiga y próstata, diagnosticado en 2017. Desde septiembre ha tenido varias internaciones, lo que motivó el comunicado del club y el acompañamiento público de hinchas y jugadores.