Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo sigue en reposo y su regreso al banco es una incógnita

Miguel Ángel Russo mantiene en vilo a la dirigencia y a los hinchas de Boca Juniors. El entrenador, que fue dado de alta hace dos semanas tras estar internado por un cuadro de deshidratación y valores elevados de bilirrubina, continúa con reposo domiciliario y sin fecha definida para volver a dirigir al equipo.
Boca espera la recuperación de su entrenador
El ex técnico de Rosario Central y actual conductor del plantel xeneize no estuvo presente en los últimos partidos, incluido el contundente triunfo 5-0 ante Newell’s Old Boys del domingo pasado. En su ausencia, el equipo quedó a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien comandó la goleada con autoridad.
En el club existe preocupación, pero también se prioriza el bienestar de Russo. Dirigentes, jugadores y ex figuras del fútbol argentino se sumaron con mensajes de apoyo al DT, mientras se aguarda una evolución favorable antes de definir su regreso a la actividad.
Sin fecha de vuelta y con apoyo total del mundo Boca
Por el momento, no hay un plazo definido para el retorno de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes. El cuerpo médico y la dirigencia coinciden en que la prioridad absoluta es la salud del entrenador.
En redes sociales, hinchas y personalidades del fútbol expresaron su deseo de una pronta recuperación. Boca mantiene la calma y confía en que, cuando el DT esté completamente recuperado, volverá a liderar al equipo que atraviesa un buen presente en el Torneo Clausura.