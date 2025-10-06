6 de octubre de 2025
Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo sigue en reposo y su regreso al banco es una incógnita

El técnico Miguel Ángel Russo continúa con reposo domiciliario tras su internación y en Boca esperan novedades sobre su salud. Mirá lo que pasó.

Miguel Ángel Russo sigue alejado del plantel mientras prioriza su recuperación.

Miguel Ángel Russo mantiene en vilo a la dirigencia y a los hinchas de Boca Juniors. El entrenador, que fue dado de alta hace dos semanas tras estar internado por un cuadro de deshidratación y valores elevados de bilirrubina, continúa con reposo domiciliario y sin fecha definida para volver a dirigir al equipo.

Boca espera la recuperación de su entrenador

El ex técnico de Rosario Central y actual conductor del plantel xeneize no estuvo presente en los últimos partidos, incluido el contundente triunfo 5-0 ante Newell’s Old Boys del domingo pasado. En su ausencia, el equipo quedó a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien comandó la goleada con autoridad.

En el club existe preocupación, pero también se prioriza el bienestar de Russo. Dirigentes, jugadores y ex figuras del fútbol argentino se sumaron con mensajes de apoyo al DT, mientras se aguarda una evolución favorable antes de definir su regreso a la actividad.

Sin fecha de vuelta y con apoyo total del mundo Boca

Por el momento, no hay un plazo definido para el retorno de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes. El cuerpo médico y la dirigencia coinciden en que la prioridad absoluta es la salud del entrenador.

En redes sociales, hinchas y personalidades del fútbol expresaron su deseo de una pronta recuperación. Boca mantiene la calma y confía en que, cuando el DT esté completamente recuperado, volverá a liderar al equipo que atraviesa un buen presente en el Torneo Clausura.

