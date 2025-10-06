6 de octubre de 2025
Derrota millonaria

Rosario Central venció a River 2-1 en un partidazo ¿Qué significa este triunfo clave en el Clausura 2025?

El Canalla derrotó al Club Atlético River Plate en el Gigante de Arroyito y sacudió la tabla del Torneo Clausura 2025. Mirá lo que pasó.

El “Canalla” se hizo fuerte de local y le ganó a River con un hombre menos en el segundo tiempo.

Rosario Central logró un triunfo histórico al vencer 2-1 a River Plate en el Gigante de Arroyito por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Miguel Ángel Russo revirtió un partido que empezó cuesta arriba y, pese a la expulsión de Juan Portillo, sostuvo la ventaja con carácter y precisión para ilusionar a sus hinchas.

Rosario Central golpeó en los momentos clave ante River Plate

El encuentro comenzó con River dominando la pelota y generando peligro. A los 10 minutos, Miguel Ángel Borja, asistido por Juan Fernando Quintero, abrió el marcador con una definición precisa dentro del área. Sin embargo, el “Canalla” reaccionó rápido: Franco Ibarra empató a los 21 con un remate corto tras un rebote.

En el complemento, el equipo local mostró personalidad pese a la adversidad. A los 53 minutos, un potente disparo desde fuera del área selló el 2-1 definitivo para Rosario Central, descolocando a Franco Armani. La expulsión de Juan Portillo a los 38 del primer tiempo obligó a Russo a reacomodar la defensa, pero el plan funcionó y Central resistió los últimos minutos con gran actitud.

Cómo impacta este triunfo de Rosario Central en el Torneo Clausura 2025

Con esta victoria, Rosario Central se mete de lleno en la pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura 2025. El “Canalla” suma puntos clave para acercarse a la clasificación a copas internacionales y alimentar su sueño de título. Para River, la derrota significa un duro golpe luego de haber caído también ante Deportivo Riestra en la fecha pasada, lo que complica sus aspiraciones. Sigue con vida en la Copa Argentina.

La hinchada auriazul celebró con euforia en el Gigante de Arroyito, que vivió un clima de final. El equipo rosarino vuelve a demostrar que, con carácter y juego asociado, puede competir de igual a igual ante los grandes del fútbol argentino.

La síntesis de River y el Canalla

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

