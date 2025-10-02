Racing vs. River por la Copa Argentina: hora, formaciones y TV en vivo de un duelo cargado de tensión

Racing y River se enfrentan en Rosario por un lugar en semifinales de la Copa Argentina 2025.

La Copa Argentina 2025 vive un duelo clave: Racing y River se enfrentan este jueves en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final. El partido, cargado de tensión y con un contexto caliente por las realidades opuestas de ambos equipos, será transmitido EN VIVO por TyC Sports para todo el país.

El conjunto de Gustavo Costas atraviesa un presente irregular en el Torneo Clausura , donde marcha 12º en la Zona A con 11 puntos, pero llega motivado tras avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores luego de eliminar a Vélez y esperar por Flamengo . En la Copa Argentina , la Academia llega tras vencer con autoridad a Deportivo Riestra por 3-0 en octavos.

¡LLEGÓ EL DÍA! Racing y River se medirán esta tarde en Rosario por los cuartos de final de la #CopaArgentina JUGATELA: ¿QUIÉN SE VA A QUEDAR CON LO QUE PROMETE SER UNO DE LOS PARTIDOS DEL AÑO? pic.twitter.com/Sx9gPHqcmM

no pudo hacer pie River sufrió su cuarta derrota seguida en 15 años y Gallardo pidió disculpas ¿Podrá revertir la crisis?

imperdonable Maximiliano Salas insultó al juez de línea y River pierde a su delantero clave por varias fechas

Costas pondrá lo mejor que tiene, aunque sufre bajas sensibles : Juan Nardoni (desgarro en el bíceps femoral) y Matías Zaracho (lesión muscular) están descartados, mientras que Santiago Solari es duda hasta último momento. La buena noticia es que podrá contar con Marcos Rojo , inhabilitado en la Liga Profesional pero disponible en esta competencia y en la Libertadores.

El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa su peor racha desde 2010: acumula cuatro derrotas consecutivas —ante Palmeiras (ida y vuelta de Libertadores), Atlético Tucumán y el sorprendente Deportivo Riestra en el Monumental—, una seguidilla que dejó al club golpeado y con urgencia de resultados para salvar el año.

En el ámbito local, River marcha tercero en la Zona B del Clausura y segundo en la tabla anual, pero necesita un triunfo para recuperar confianza. Gallardo no podrá contar con Gonzalo Martínez, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza por lesión, además de Enzo Pérez (siete puntos en la rodilla). Juan Carlos Portillo volvería a ser titular, mientras que habrá regresos importantes como Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero.

Hora y TV en vivo de Racing vs. River

Día y hora: jueves 2 de octubre a las 18:00

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario

TV: TyC Sports (transmisión en vivo y online por TyC Sports Play)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Con Independiente Rivadavia esperando en semifinales tras eliminar a Tigre, este partido promete ser decisivo: Racing busca confirmar su gran momento internacional, mientras que River necesita un triunfo para cortar la peor racha del ciclo Gallardo y sostener aspiraciones de título en un año que se complicó más de lo esperado.

La síntesis de River-Racing

Embed

Los resultados de la Copa Argentina