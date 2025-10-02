Racing vs. River por la Copa Argentina: hora, formaciones y TV en vivo de un duelo cargado de tensión

La Copa Argentina 2025 vive un duelo clave: Racing y River se enfrentan este jueves en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final. El partido, cargado de tensión y con un contexto caliente por las realidades opuestas de ambos equipos, será transmitido EN VIVO por TyC Sports para todo el país.
Racing busca semifinales con un equipo golpeado pero competitivo
El conjunto de Gustavo Costas atraviesa un presente irregular en el Torneo Clausura, donde marcha 12º en la Zona A con 11 puntos, pero llega motivado tras avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores luego de eliminar a Vélez y esperar por Flamengo. En la Copa Argentina, la Academia llega tras vencer con autoridad a Deportivo Riestra por 3-0 en octavos.
Costas pondrá lo mejor que tiene, aunque sufre bajas sensibles: Juan Nardoni (desgarro en el bíceps femoral) y Matías Zaracho (lesión muscular) están descartados, mientras que Santiago Solari es duda hasta último momento. La buena noticia es que podrá contar con Marcos Rojo, inhabilitado en la Liga Profesional pero disponible en esta competencia y en la Libertadores.
River llega en crisis y busca oxígeno en la Copa Argentina
El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa su peor racha desde 2010: acumula cuatro derrotas consecutivas —ante Palmeiras (ida y vuelta de Libertadores), Atlético Tucumán y el sorprendente Deportivo Riestra en el Monumental—, una seguidilla que dejó al club golpeado y con urgencia de resultados para salvar el año.
En el ámbito local, River marcha tercero en la Zona B del Clausura y segundo en la tabla anual, pero necesita un triunfo para recuperar confianza. Gallardo no podrá contar con Gonzalo Martínez, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza por lesión, además de Enzo Pérez (siete puntos en la rodilla). Juan Carlos Portillo volvería a ser titular, mientras que habrá regresos importantes como Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero.
Hora y TV en vivo de Racing vs. River
Día y hora: jueves 2 de octubre a las 18:00
Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario
TV:TyC Sports (transmisión en vivo y online por TyC Sports Play)