Maximiliano Salas insultó al juez de línea y River pierde a su delantero clave por varias fechas

El delantero Maximiliano Salas desató polémica tras insultar al juez de línea en el partido entre River y Riestra . El árbitro Pablo Echavarría escuchó claramente el agravio y lo expulsó de inmediato. El club pierde a un jugador clave justo en medio de una racha negativa y podría recibir una sanción aún mayor.

El elenco Millonario tuvo una tarde complicada y perdió 2/1 con el Malevo , en el Monumental.

La escena se produjo luego de una jugada polémica que desató la furia de Salas . Según el informe arbitral, el delantero le gritó “ la c… de tu madre ” al asistente Gualtieri, que tenía el intercomunicador abierto con Pablo Echavarría. Al escuchar el insulto sin interferencias, el árbitro decidió la roja directa sin necesidad de diálogo ni advertencias.

La reacción del atacante sorprendió a propios y extraños, y aunque se retiró aplaudido por la hinchada millonaria , dejó a su equipo con diez jugadores en un momento crítico de la temporada.

EXPULSADO MAXI SALAS POR INSULTAR AL JUEZ DE LÍNEA.



RIVER PLATE con 1 menos y pierde 1-2 ante DEPORTIVO RIESTRA en el Monumental.pic.twitter.com/HTkJ7hbPrJ — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 28, 2025

La sanción que podría complicar aún más a River

Por reglamento, la expulsión directa conlleva una suspensión de dos partidos, pero el Tribunal de Disciplina podría agravar el castigo según lo que figure en el informe de Echavarría. De confirmarse, River perdería a Salas para los duelos ante Rosario Central y Sarmiento, en pleno intento por cortar una racha de cuatro derrotas seguidas.

La buena noticia para el club de Núñez es que la sanción no afecta la Copa Argentina. Salas estará disponible para enfrentar a Racing en los cuartos de final, un partido especial para él tras su conflictiva salida de la Academia a mitad de año. Sin embargo, la ausencia en el torneo local complica al técnico, que busca soluciones urgentes para revertir la mala campaña.