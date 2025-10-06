6 de octubre de 2025
Pacífico gritó campeón otra vez: el Lobo ganó su título 42 y ya sueña con el Regional

El Sport Club Pacífico empató con Real del Padre y se consagró campeón de la Liga Alvearense de Fútbol. Repasà todo lo sucedido.

Lobo justo campeón.

Lobo justo campeón.

Por Sitio Andino Deportes

El Sport Club Pacífico volvió a consagrarse campeón de la Liga Alvearense de Fútbol tras empatar 0-0 con Real del Padre en el estadio de Alvear. El “Lobo”, que había ganado 1-0 en la ida, se quedó con el título número 42 de su historia y ya piensa en el Torneo Regional Amateur con el sueño de ascender.

Pacífico, campeón con identidad y figuras claves

El equipo alvearense mantuvo la base que disputó el último Regional y sumó refuerzos que potenciaron el plantel. Sebastián Olmedo y Maximiliano Herrera fueron piezas fundamentales en el ataque, mientras que Lucas Alférez sostuvo la defensa con solidez. Con este mix de experiencia y talento local, Pacífico reafirmó su hegemonía en el fútbol del sur mendocino.

Tras el empate ante Real del Padre, el festejo fue total en el estadio: hinchas, jugadores y dirigentes celebraron un nuevo logro que agranda la rica historia del club.

La palabra de los protagonistas de Pacífico

Embed - EL “LOBO” SE CONSAGRÓ CAMPEÓN Y YA PIENSA EN EL REGIONAL

Colonia López hace historia y asciende a Primera en General Alvear

La jornada también fue histórica para Colonia López, que consiguió el ansiado ascenso a la Primera División de la Liga Alvearense tras empatar 0-0 ante Carmensa y hacer valer el resultado global. El club vivió una fiesta inolvidable: tras años de lucha, jugará en la máxima categoría del fútbol alvearense, un premio al trabajo y la perseverancia de su plantel.

