Pacífico gritó campeón otra vez: el Lobo ganó su título 42 y ya sueña con el Regional

Lobo justo campeón.

El Sport Club Pacífico volvió a consagrarse campeón de la Liga Alvearense de Fútbol tras empatar 0-0 con Real del Padre en el estadio de Alvear. El “Lobo”, que había ganado 1-0 en la ida, se quedó con el título número 42 de su historia y ya piensa en el Torneo Regional Amateur con el sueño de ascender.

El conjunto Lobense intentará ser protagonista en el venidero Torneo Regional Federal Amateur, donde el año pasado quedó cerca de clasificar.

Pacífico, campeón con identidad y figuras claves El equipo alvearense mantuvo la base que disputó el último Regional y sumó refuerzos que potenciaron el plantel. Sebastián Olmedo y Maximiliano Herrera fueron piezas fundamentales en el ataque, mientras que Lucas Alférez sostuvo la defensa con solidez. Con este mix de experiencia y talento local, Pacífico reafirmó su hegemonía en el fútbol del sur mendocino.

Tras el empate ante Real del Padre, el festejo fue total en el estadio: hinchas, jugadores y dirigentes celebraron un nuevo logro que agranda la rica historia del club.

La palabra de los protagonistas de Pacífico Embed - EL “LOBO” SE CONSAGRÓ CAMPEÓN Y YA PIENSA EN EL REGIONAL Colonia López hace historia y asciende a Primera en General Alvear La jornada también fue histórica para Colonia López, que consiguió el ansiado ascenso a la Primera División de la Liga Alvearense tras empatar 0-0 ante Carmensa y hacer valer el resultado global. El club vivió una fiesta inolvidable: tras años de lucha, jugará en la máxima categoría del fútbol alvearense, un premio al trabajo y la perseverancia de su plantel.