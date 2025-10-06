Gimnasia y Esgrima, a la final por el ascenso: Ariel Broggi habló de "objetivo cumplido"

El DT Ariel Broggi celebró la clasificación del Lobo y ya piensa en el duelo decisivo por subir a Primera.

Por Sitio Andino Deportes







El Club Atlético Gimnasia y Esgrima logró el gran objetivo de meterse en la final por el ascenso a la Liga Profesional, tras vencer a Defensores de Belgrano en un estadio Víctor Legrotaglie colmado. Con aplomo y serenidad, el entrenador Ariel Broggi destacó el trabajo del equipo y dejó en claro que la mira ya está puesta en el duelo frente a Deportivo Madryn.

“Es el primer objetivo, ahora vamos por el segundo”, dijo el DT del Lobo Pese a la euforia que se vivía en las tribunas y en el vestuario, Ariel Broggi mantuvo la calma en la conferencia de prensa posterior al triunfo. “Es el primer objetivo, que no es poco, y obviamente el paso siguiente es esa final donde todos queremos llegar”, expresó el DT, valorando la campaña de su equipo.

Broggi subrayó que el campeonato es largo y muy difícil, y destacó la entrega de sus dirigidos: “Tenemos la suerte y la convicción de haber llegado de una manera muy sacrificada, muy trabajada. Por suerte estamos contentos de eso, pero mañana ya vamos a estar trabajando de nuevo”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1975037150753325484&partner=&hide_thread=false “LOBO, LOBO DE MI VIDA”.



Así fue el pase de #Gimnasia a la final de la #PrimeraNacional



El festejo de los jugadores junto con los hinchas en el final del partido. pic.twitter.com/tXdZZ5Sisx — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) October 6, 2025 “Somos un equipo con corazón”, la definición del DT del Lobo Consultado sobre cómo define al plantel, Broggi no dudó: “Lo defino como un equipo con corazón. A veces se puede jugar mejor o peor, pero es un equipo que sabe sufrir y que se metió en una final, que no es poco”.

El técnico reconoció que el partido fue más complicado de lo esperado ante un rival cerrado y especulador: “Es normal que cueste cuando tenés la obligación de ganar. Por ahí estuvimos un poco apurados y no claros en los últimos metros, pero después el equipo apareció y los cambios entraron bien. Eso es importante y por eso estoy contento”, concluyó.