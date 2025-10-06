6 de octubre de 2025
Gimnasia y Esgrima, a la final por el ascenso: Ariel Broggi habló de "objetivo cumplido"

El Lobo mendocino venció a Defensores de Belgrano y se metió otra vez en la final de la Primera Nacional. Mirá qué dijo Ariel Broggi sobre el desafío que viene.

El DT Ariel Broggi celebró la clasificación del Lobo y ya piensa en el duelo decisivo por subir a Primera.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima logró el gran objetivo de meterse en la final por el ascenso a la Liga Profesional, tras vencer a Defensores de Belgrano en un estadio Víctor Legrotaglie colmado. Con aplomo y serenidad, el entrenador Ariel Broggi destacó el trabajo del equipo y dejó en claro que la mira ya está puesta en el duelo frente a Deportivo Madryn.

“Es el primer objetivo, ahora vamos por el segundo”, dijo el DT del Lobo

Pese a la euforia que se vivía en las tribunas y en el vestuario, Ariel Broggi mantuvo la calma en la conferencia de prensa posterior al triunfo. “Es el primer objetivo, que no es poco, y obviamente el paso siguiente es esa final donde todos queremos llegar”, expresó el DT, valorando la campaña de su equipo.

Broggi subrayó que el campeonato es largo y muy difícil, y destacó la entrega de sus dirigidos: “Tenemos la suerte y la convicción de haber llegado de una manera muy sacrificada, muy trabajada. Por suerte estamos contentos de eso, pero mañana ya vamos a estar trabajando de nuevo”, señaló.

“Somos un equipo con corazón”, la definición del DT del Lobo

Consultado sobre cómo define al plantel, Broggi no dudó: “Lo defino como un equipo con corazón. A veces se puede jugar mejor o peor, pero es un equipo que sabe sufrir y que se metió en una final, que no es poco”.

El técnico reconoció que el partido fue más complicado de lo esperado ante un rival cerrado y especulador: “Es normal que cueste cuando tenés la obligación de ganar. Por ahí estuvimos un poco apurados y no claros en los últimos metros, pero después el equipo apareció y los cambios entraron bien. Eso es importante y por eso estoy contento”, concluyó.

