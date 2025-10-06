6 de octubre de 2025
{}
Independiente Rivadavia visita a Racing en un duelo clave del Torneo Clausura 2025: hora y TV

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra la Academia por una nueva fecha del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra buscará imponer su fútbol (Foto: Prensa CSIR).

La Lepra buscará imponer su fútbol (Foto: Prensa CSIR).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia visita a Racing Club este lunes por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura 2025, con la misión de volver al triunfo tras tres jornadas sin victorias. El equipo de Alfredo Berti, que marcha 13º con 10 puntos, necesita sumar para mantener vivo su sueño de ingresar a los playoffs.

Cómo viene la mano para Independiente Rivadavia y Racing

El entrenador Alfredo Berti realizará tres variantes respecto al empate sin goles frente a Huracán en el Bautista Gargantini. Ingresarán Alejo Osella, Sheyko Studer (tras cumplir suspensión) y Fabrizio Sartori Prieto, quienes reemplazarán a Nicolás Retamar, Leonard Costa —expulsado ante el Globo— y el delantero paraguayo Álex Arce, convocado a su selección para disputar amistosos.

La Lepra llega con una campaña irregular: solo dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, con 10 unidades en la Zona A, a cinco de la zona de clasificación a playoffs. En la tabla anual ocupa el 12º puesto con 37 puntos. El gran objetivo es acercarse a los puestos de privilegio y cortar la racha sin victorias.

Racing Club viene de perder con River y quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina, además de empatar sin goles ante Independiente en el clásico por el Clausura. El conjunto dirigido por Gustavo Costas se ubica 12º en la Zona A con 11 puntos (tres victorias, tres empates y cuatro caídas) y atraviesa un momento de irregularidad, con la mente también puesta en la semifinal de la Copa Libertadores.

Lo que se viene para la Lepra

El próximo fin de semana, por una nueva fecha del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia recibirá a Godoy Cruz en el Bautista Gargantini. Este cotejo se jugará el domingo a las 16:45hs.

La síntesis de la Lepra

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

