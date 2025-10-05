5 de octubre de 2025
El Deportivo Maipú tiene rival para el Reducido de la Primera Nacional 2025: conocé de quién se trata

El Club Deportivo Maipú sigue su camino en la exigente Primera Nacional y se confirmó a quién enfrentará en lo que viene. Mirá todos los detalles.

Foto: prensa CDM
 Por Martín Sebastián Colucci

Con una contundente victoria 3-0 sobre Atlanta, el Club Deportivo Maipú se clasificó por tercera vez en su historia al torneo Reducido de la Primera Nacional y también aseguró su boleto a la Copa Argentina 2026. El equipo mendocino, dirigido por Alexis Matteo, cerró la fase regular con 48 puntos y sigue soñando con el ascenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Deportivo_Maipu/status/1974621199507628457&partner=&hide_thread=false

Cuál es el rival del Club Deportivo Maipú en el Reducido y cuándo se juega

El Deportivo Maipú terminó en la séptima colocación y se enfrentará de visitante ante Estudiantes te de Caseros en condición de visitante.

El camino del Club Deportivo Maipú hacia el Reducido 2025

La temporada del Deportivo Maipú tuvo dos etapas marcadas. Juan Manuel Sara inició el ciclo y dirigió 19 fechas, hasta el duelo con Quilmes. Luego, Alexis Matteo asumió en la fecha 20 ante San Miguel y logró estabilizar al equipo, llevándolo a la clasificación. El Cruzado terminó 7º en la Zona A con 48 puntos, igualando la línea de Patronato pero con peor diferencia de gol.

El club mendocino ya había disputado el Reducido en 1986 y en 2023, cuando alcanzó la final pero perdió ante Deportivo Riestra en una campaña histórica. Ahora, con Matteo al mando, el objetivo vuelve a ser el sueño de llegar a la Primera División.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1974936618319626473&partner=&hide_thread=false

Todo sobre el Reducido de la Primera Nacional

En la Primera Nacional, los equipos que terminen primeros en las Zonas A y B jugarán una final única en estadio neutral para definir el primer ascenso a la Liga Profesional. El perdedor de ese encuentro se incorporará al torneo Reducido.

El Reducido estará conformado por los clubes que finalicen la fase regular entre el 2° y el 8° puesto de cada zona. En caso de igualdad en alguna llave, el equipo mejor ubicado en la tabla general tendrá ventaja deportiva para avanzar.

La primera fase se disputará a partido único, en cancha del conjunto mejor clasificado. Así se definirá, por ejemplo, el cruce Atlanta (2° A) vs. Agropecuario (8° B), con fecha y horario a confirmar.

Para determinar la localía entre equipos que hayan finalizado quintos, se tomará como referencia la tabla general; si persiste el empate, se definirá por diferencia de gol, luego por mayor cantidad de goles a favor y, de ser necesario, por sorteo.

A partir de la segunda fase, se sumará el perdedor de la primera final por el ascenso. En esta instancia habrá ida y vuelta, y la ventaja deportiva seguirá favoreciendo al mejor ubicado en la tabla general: si la serie termina igualada, avanzará el mejor clasificado sin definición por penales. Los cruces quedarán ordenados según la ubicación en la tabla de toda la temporada, con el perdedor de la primera final como . Así, los emparejamientos serán:

1° vs. 8°

2° vs. 7°

3° vs. 6°

4° vs. 5°

Los cuatro equipos que continúen en carrera disputarán las semifinales, también a ida y vuelta, manteniendo el mismo criterio de ventaja deportiva y ubicación en la tabla general. Los enfrentamientos quedarán:

1° vs. 4°

2° vs. 3°

Por último, la final por el segundo ascenso se jugará a doble partido y definirá de local el equipo mejor ubicado en la tabla general. Si en esa serie participa el perdedor de la primera final por el ascenso, tendrá automáticamente la ventaja de localía sin importar el puntaje de su rival. En caso de empate global, habrá tiempo extra y, si persiste la igualdad, la definición será por penales.

Un boleto a la Copa Argentina 2026 y un sueño renovado para el Club Deportivo Maipú

Además del Reducido, el Cruzado consiguió un lugar en la Copa Argentina 2026, certamen que reúne a los mejores siete de cada zona y al mejor octavo. Este logro consolida una temporada positiva para el club, que demostró carácter en momentos clave y supo adaptarse al cambio de entrenador.

La ilusión de los hinchas vuelve a encenderse, recordando la campaña del 2023, pero con la esperanza de que esta vez el final sea diferente. Alexis Matteo, quien tomó el mando en medio de la competencia, se ganó el apoyo del público y el vestuario. Con un plantel sólido, Maipú se perfila para dar pelea en el Reducido y soñar con el tan anhelado ascenso.

Todos los resultados de la Primera Nacional

Embed

Las posiciones de la Primera Nacional

Embed

