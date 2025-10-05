5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Julián Santero brilló en San Nicolás con un nuevo podio y sigue al acecho de Canapino, ganador y líder del TC

El mendocino Julián Santero fue 3° en una Final histórica que ganó Agustín Canapino tras superar a Rossi. Repasá lo sucedido en la manga del Turismo Carretera.

Julián Santero volvió al podio mientras Canapino ganó una carrera vibrante y afianza su liderazgo en la Copa de Oro. &nbsp;

Julián Santero volvió al podio mientras Canapino ganó una carrera vibrante y afianza su liderazgo en la Copa de Oro.

 

Por Sitio Andino Deportes

En una de las mejores finales de los últimos años, Julián Santero cerró un fin de semana clave con un tercer puesto en San Nicolás, que le permite seguir como escolta en la Copa de Oro del Turismo Carretera. El mendocino peleó con Santiago Mangoni y fue testigo del gran triunfo de Agustín Canapino, que superó a Matías Rossi en la penúltima vuelta y se afianza como favorito al título.

Julián Santero sostuvo la presión y sumó puntos vitales

El piloto mendocino largó 6° y avanzó con ritmo sólido pese a la pista húmeda en el inicio. En la vuelta 22 protagonizó un duelo intenso con Santiago Mangoni (Camaro) y se quedó con el tercer lugar definitivo, detrás de Rossi y del vencedor Canapino.

Lee además
La “máxima” del Turismo Carretera corre este domingo la final en San Nicolás con 49 pilotos y la Copa de Oro al rojo vivo.  
automovilismo

Turismo Carretera en San Nicolás: todo lo que hay que saber de la 12ª fecha de la Copa de Oro
El Turismo Nacional vuelve a rugir en Mendoza con su gran fiesta de fin de temporada.  
automovilismo

El Turismo Nacional vuelve a Mendoza: fecha coronación 2025 y lanzamiento oficial con pilotos locales

Con este resultado, Santero alcanzó su podio número 25 en 112 carreras de TC y el quinto en 2025, manteniéndose firme en la lucha por el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/1974892320693817602&partner=&hide_thread=false

El show de Aguatín Canapino: 4° triunfo en 5 finales y camino al 5° título

La carrera en el autódromo Juan María Traverso fue una batalla épica entre Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Matías Rossi (Toyota Camry NG). El “Titán” largó en primera fila bajo procedimiento de pista húmeda y, tras un inicio con complicaciones por un chaparrón y un despiste de Chapur, recuperó el ritmo para presionar sin descanso al “Misil”.

En la vuelta 19, un toque entre ambos encendió la polémica, pero la definición llegó en la 24ª y penúltima vuelta, cuando Canapino ejecutó una maniobra precisa para superar a Rossi y lograr su 4ª victoria en las últimas 5 finales, la 19ª en 236 carreras y la 2ª en San Nicolás. Con este triunfo, el arrecifeño dio un paso clave rumbo a su 5º campeonato en el Turismo Carretera y cortó una larga sequía de Chevrolet en el trazado bonaerense (no ganaba allí desde 2019).

Fue una locura de carrera. No quería quedar fuera pero tampoco resignar la posibilidad de ganar”, dijo un emocionado Canapino tras bajar del auto.

Así quedó la Copa de Oro del Turismo Carretera y próxima cita en Paraná

La pelea por la Copa de Oro RUS 2025 tras San Nicolás quedó así:

1 Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) – 86,5 pts

2 Julián Santero (Ford Mustang) – 61 pts

3 Mauricio Lambiris (Ford) – 43 pts

4 Otto Fritzler (Toyota) – 42,5 pts

5 Santiago Mangoni (Chevrolet) – 38,5 pts

Lo que se viene en el Turismo Carretera

La próxima fecha será la 3ª de la Copa de Oro, el 1 y 2 de noviembre en el Autódromo de Paraná, donde Santero intentará recortar distancia y Canapino buscará acercarse aún más a su quinto campeonato.

Temas
Seguí leyendo

Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso ¿Cuándo y dónde se juega?

El Deportivo Maipú tiene rival para el Reducido de la Primera Nacional 2025: conocé de quién se trata

El Lobo está a un paso de Primera: triunfo clave frente a Defensores y final soñada ante el Deportivo Madryn

En un cotejo para el olvido, Godoy Cruz fue un poco más pero no pasó del empate ante Independiente

Franco Colapinto explotó tras el GP de Singapur: "El auto es inmanejable y vamos demasiado lento"

F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pegó una desde el equipo y terminó 16° en Singapur

Rosario Central vs River: todos los detalles de un duelo clave del Torneo Clausura 2025

Boca vs Newell's: hora, TV y lo que está en juego para el Xeneize que busca cortar su mala racha

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo consiguió el primer objetivo.
mensana corazón

El Lobo está a un paso de Primera: triunfo clave frente a Defensores y final soñada ante el Deportivo Madryn

Las Más Leídas

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Rige un alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Mendoza este domingo.
Atención

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años
Búsqueda

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años

Te Puede Interesar

El Lobo consiguió el primer objetivo.
mensana corazón

El Lobo está a un paso de Primera: triunfo clave frente a Defensores y final soñada ante el Deportivo Madryn

Por Martín Sebastián Colucci
El Lobo quiere dar otro paso en su historia.
Dale Lobo

Gimnasia y Esgrima a la final por el ascenso ¿Cuándo y dónde se juega?

Por Martín Sebastián Colucci
La Cámara Baja sesionará el miércoles y el oficialismo busca tirar abajo el quórum.
El miércoles, día clave

Diputados debate la continuidad de Espert y el oficialismo busca frenar la movida

Por Sitio Andino Política