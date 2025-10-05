Julián Santero brilló en San Nicolás con un nuevo podio y sigue al acecho de Canapino, ganador y líder del TC

Julián Santero volvió al podio mientras Canapino ganó una carrera vibrante y afianza su liderazgo en la Copa de Oro.

En una de las mejores finales de los últimos años, Julián Santero cerró un fin de semana clave con un tercer puesto en San Nicolás , que le permite seguir como escolta en la Copa de Oro del Turismo Carretera . El mendocino peleó con Santiago Mangoni y fue testigo del gran triunfo de Agustín Canapino , que superó a Matías Rossi en la penúltima vuelta y se afianza como favorito al título.

El piloto mendocino largó 6° y avanzó con ritmo sólido pese a la pista húmeda en el inicio. En la vuelta 22 protagonizó un duelo intenso con Santiago Mangoni (Camaro) y se quedó con el tercer lugar definitivo , detrás de Rossi y del vencedor Canapino .

Con este resultado, Santero alcanzó su podio número 25 en 112 carreras de TC y el quinto en 2025 , manteniéndose firme en la lucha por el campeonato.

La carrera en el autódromo Juan María Traverso fue una batalla épica entre Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Matías Rossi (Toyota Camry NG) . El “Titán” largó en primera fila bajo procedimiento de pista húmeda y, tras un inicio con complicaciones por un chaparrón y un despiste de Chapur, recuperó el ritmo para presionar sin descanso al “Misil”.

En la vuelta 19, un toque entre ambos encendió la polémica, pero la definición llegó en la 24ª y penúltima vuelta, cuando Canapino ejecutó una maniobra precisa para superar a Rossi y lograr su 4ª victoria en las últimas 5 finales, la 19ª en 236 carreras y la 2ª en San Nicolás. Con este triunfo, el arrecifeño dio un paso clave rumbo a su 5º campeonato en el Turismo Carretera y cortó una larga sequía de Chevrolet en el trazado bonaerense (no ganaba allí desde 2019).

“Fue una locura de carrera. No quería quedar fuera pero tampoco resignar la posibilidad de ganar”, dijo un emocionado Canapino tras bajar del auto.

Así quedó la Copa de Oro del Turismo Carretera y próxima cita en Paraná

La pelea por la Copa de Oro RUS 2025 tras San Nicolás quedó así:

1 Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) – 86,5 pts

2 Julián Santero (Ford Mustang) – 61 pts

3 Mauricio Lambiris (Ford) – 43 pts

4 Otto Fritzler (Toyota) – 42,5 pts

5 Santiago Mangoni (Chevrolet) – 38,5 pts

Lo que se viene en el Turismo Carretera

La próxima fecha será la 3ª de la Copa de Oro, el 1 y 2 de noviembre en el Autódromo de Paraná, donde Santero intentará recortar distancia y Canapino buscará acercarse aún más a su quinto campeonato.