Boca vs Newell's: hora, TV y lo que está en juego para el Xeneize que busca cortar su mala racha

Hoy a las 19 , Boca Juniors recibe a Newell’s en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura , en un duelo clave para sus aspiraciones de volver a zona de la Libertadores . Sin Miguel Ángel Russo en el banco y con Claudio Úbeda como interino, el Xeneize busca cortar una racha de tres partidos sin victorias. Leé la nota de Sitio Andino y enterate los detalles.

El conjunto de la Ribera viene de caer 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, derrota que frenó un invicto de seis fechas. Antes había vencido a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi , y empatado contra Rosario Central y Central Córdoba .

En la Zona A del Clausura , Boca suma 14 puntos y marcha sexto , en puestos de clasificación a octavos, pero su mayor preocupación está en la tabla anual : con 47 unidades comparte el último lugar de acceso a la Copa Sudamericana con Argentinos Juniors, pero queda fuera de la Libertadores por diferencia de gol. Rosario Central (50) y River (49) marcan la referencia de la pelea.

En cuanto al equipo, Úbeda repetiría el once que perdió ante el Halcón. Carlos Palacios sigue lesionado y Edinson Cavani , aunque convocado, no está al 100% para ser titular.

Newell’s, en crisis y con el regreso de Benedetto a La Bombonera

La Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, llega anteúltima en la Zona A con 10 puntos. Viene de empatar 1-1 ante Estudiantes con un gol agónico de Luciano Lollo, pero su presente es delicado: está a solo cuatro unidades de la zona de octavos, aunque necesita sumar con urgencia.

El duelo será especial para Darío Benedetto, que volverá a La Bombonera con la camiseta de Newell’s tras haber dejado Boca en 2024. El “Pipa” arrastra una sequía llamativa: no convierte desde el 5 de febrero de 2024, cuando anotó por última vez con el Xeneize ante Tigre.

