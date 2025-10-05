5 de octubre de 2025
Boca vs Newell's: hora, TV y lo que está en juego para el Xeneize que busca cortar su mala racha

Boca Juniors recibe a Newell’s en La Bombonera para volver al triunfo en el Torneo Clausura y meterse en zona de Libertadores. Mirá hora y formaciones.

Boca necesita ganar para recuperar terreno en la tabla anual y volver a zona de Copa Libertadores. &nbsp;

Hoy a las 19, Boca Juniors recibe a Newell’s en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura, en un duelo clave para sus aspiraciones de volver a zona de la Libertadores. Sin Miguel Ángel Russo en el banco y con Claudio Úbeda como interino, el Xeneize busca cortar una racha de tres partidos sin victorias. Leé la nota de Sitio Andino y enterate los detalles.

En la Zona A del Clausura, Boca suma 14 puntos y marcha sexto, en puestos de clasificación a octavos, pero su mayor preocupación está en la tabla anual: con 47 unidades comparte el último lugar de acceso a la Copa Sudamericana con Argentinos Juniors, pero queda fuera de la Libertadores por diferencia de gol. Rosario Central (50) y River (49) marcan la referencia de la pelea.

En cuanto al equipo, Úbeda repetiría el once que perdió ante el Halcón. Carlos Palacios sigue lesionado y Edinson Cavani, aunque convocado, no está al 100% para ser titular.

Newell’s, en crisis y con el regreso de Benedetto a La Bombonera

La Lepra, dirigida por Cristian Fabbiani, llega anteúltima en la Zona A con 10 puntos. Viene de empatar 1-1 ante Estudiantes con un gol agónico de Luciano Lollo, pero su presente es delicado: está a solo cuatro unidades de la zona de octavos, aunque necesita sumar con urgencia.

El duelo será especial para Darío Benedetto, que volverá a La Bombonera con la camiseta de Newell’s tras haber dejado Boca en 2024. El “Pipa” arrastra una sequía llamativa: no convierte desde el 5 de febrero de 2024, cuando anotó por última vez con el Xeneize ante Tigre.

La síntesis de Boca

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

