Boca visita a Defensa y Justicia: hora, TV y el reto de mantener su racha en el Torneo Clausura 2025

El Club Atlético Boca Juniors de Miguel Ángel Russo visitará a Defensa y Justicia este sábado 27 de septiembre a las 19:00 en el Estadio Norberto Tomaghello , por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 .

El Xeneize buscará sostener su invicto y acercarse a la cima, mientras que el Halcón intentará recuperarse tras dos derrotas seguidas.

El Xeneize atraviesa un buen momento: suma seis partidos sin perder , con tres victorias y tres empates, aunque llega de dos igualdades consecutivas, la última ante Central Córdoba (2-2). Con 14 puntos , se ubica tercero en la Zona B , a solo dos del líder Unión , y necesita un triunfo para seguir firme en la pelea por la clasificación y el primer puesto.

Entre sus figuras destaca Leandro Paredes , cerebro del mediocampo y líder futbolístico del equipo. También sobresalen los rendimientos de Lautaro Di Lollo , Rodrigo Battaglia y Brian Aguirre , piezas claves en la estructura de Russo para sostener la solidez y generar juego ofensivo.

Defensa y Justicia busca reaccionar y no perder su lugar entre los ocho mejores

El Halcón de Florencio Varela atraviesa un momento irregular: viene de dos derrotas consecutivas frente a Platense (2-1) y Estudiantes (1-0). Con 12 puntos, ocupa el octavo puesto de la Zona B, igualado con otros tres equipos, y necesita sumar para no salir de los lugares de clasificación.

El entrenador Mariano Soso apuesta a figuras como Juan Miritello y Kevin Gutiérrez para encontrar gol y equilibrio. También son importantes Juan Gutiérrez y Alexis Soto, habituales protagonistas en la estructura táctica del equipo. La presión de jugar ante su gente podría ser un factor clave para intentar frenar el buen presente de Boca.

La síntesis de Boca

