El Tomba busca dar el golpe en el Bajo Flores: hora, TV y cómo llega al duelo clave ante San Lorenzo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba viaja a Buenos Aires para enfrentar a San Lorenzo este sábado 27 de septiembre a las 16:45 en el Estadio Pedro Bidegain , por la décima fecha del Torneo Clausura 2025 . El equipo mendocino necesita un triunfo para escalar posiciones en la Zona B y acercarse a los puestos de clasificación a octavos.

El Tomba , dirigido por Walter Ribonetto , llega con la obligación de cortar una racha de empates que lo mantiene en el puesto 13 de la Zona B , con apenas ocho puntos y a cuatro del acceso a los octavos de final.

En su último encuentro igualó 1-1 ante Instituto y previamente también había sumado un empate, lo que frenó su escalada. Ahora necesita recuperar la intensidad ofensiva y sumar de a tres para mantenerse con chances reales de clasificación.

Entre los nombres clave aparecen Agustín Auzmendi y Facundo Altamira , quienes aportan peso ofensivo y buscan reencontrarse con el gol. Además, el mediocampo tendrá a Guillermo “Pol” Fernández y Vicente Poggi , piezas fundamentales para darle equilibrio al equipo.

El conjunto de Damián Ayude no atraviesa su mejor momento: arrastra tres partidos sin triunfos (dos empates y una derrota) y llega golpeado tras el 1-1 ante Independiente. A pesar de estar quinto con 13 puntos, el “Ciclón” no quiere alejarse de la pelea y se hace fuerte de local en el Bajo Flores.

Para Godoy Cruz será clave aprovechar los espacios que puede dejar un San Lorenzo presionado por su gente y necesitado de victorias. Además, los mendocinos deberán ser sólidos en defensa ante figuras como Orlando Gill y Jhohan Romaña, destacados en la zaga azulgrana.

Lo que se viene para el Tomba

En el próximo desafío, el Expreso se verá las caras con Independiente de Avellaneda en el Feliciano Gambarte.

La síntesis del Tomba

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera