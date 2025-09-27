Los Pumas en Durban ante Sudáfrica ¿Pueden repetir la hazaña de 2015 y soñar con el Rugby Championship?

La Selección Argentina de rugby , Los Pumas , afrontará este sábado un desafío monumental: visitar a Sudáfrica en el imponente Kings Park Stadium de Durban , por la quinta fecha del The Rugby Championship 2025 .

A diez años de su primer triunfo histórico allí, el equipo de Felipe Contepomi busca sumar puntos clave para llegar con vida a la última jornada y soñar con el título.

Cada vez que se habla de Durban , la memoria viaja al 2015, cuando Los Pumas sorprendieron al mundo al vencer a los Springboks 37-25 y conseguir su primer triunfo en suelo sudafricano, con la presencia de los héroes de la gira del ’65.

El contexto es diferente: el equipo argentino ha evolucionado, es competitivo en el Rugby Championship y llega con un envión anímico importante tras vencer a Australia como visitante en la última fecha. Un triunfo ante los bicampeones mundiales sería un golpe clave para meterse de lleno en la pelea por el trofeo.

Qué necesitan Los Pumas para seguir soñando con el título

La tabla está ajustada y Argentina, pese a ocupar el último lugar, está apenas a tres puntos del líder. Ganar en Durban los pondría en carrera directa por el campeonato, pero incluso un bonus ofensivo o defensivo podría mantenerlos con vida para la gran definición en Twickenham, donde cedieron la localía para cerrar el torneo ante estos mismos Springboks.

El rival no será sencillo: Sudáfrica, vigente bicampeón del mundo y defensor de la corona del hemisferio Sur, se apoya en su fortaleza en casa y recupera figuras como Eben Etzebeth y Damian de Allende. Sin embargo, el presente sudafricano es irregular, con altibajos en el certamen que abren una puerta para el golpe argentino.