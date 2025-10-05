5 de octubre de 2025
Franco Colapinto explotó tras el GP de Singapur: "El auto es inmanejable y vamos demasiado lento"

El piloto argentino Franco Colapinto terminó frustrado pese a su gran largada en Marina Bay. Criticó el bajo rendimiento del Alpine y pidió respuestas.

Franco Colapinto mostró su enojo con Alpine tras otra carrera sin puntos en Singapur.

Franco Colapinto mostró su enojo con Alpine tras otra carrera sin puntos en Singapur.

 

Por Sitio Andino Deportes

Aunque volvió a brillar en la largada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur 2025, Franco Colapinto terminó muy frustrado con el rendimiento de su Alpine. El argentino, que ganó tres posiciones en la salida, se quejó del auto: dijo que es “inmanejable” y que no entiende por qué son “tan lentos” en pista, luego de otra carrera sin sumar puntos.

Franco Colapinto: de una salida espectacular a una carrera frustrante

El piloto de Pilar tuvo un comienzo agresivo y repitió la maniobra que ya había intentado en 2024: se lanzó por el sector interno y avanzó del 16° al 13° puesto en las primeras curvas. Sin embargo, el mal ritmo del Alpine lo relegó durante el resto de la competencia.

Franco Colapinto tuvo un gran inicio, pero la estrategia lo dejó sin chances en Marina Bay.  
F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pegó una desde el equipo y terminó 16° en Singapur
Una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento”, expresó Colapinto ante la prensa.

Pese a terminar delante de su compañero Pierre Gasly, el argentino se fue disconforme: “Hice lo mejor que pude en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala y muy lenta”, agregó.

Alpine sigue sin dar respuestas y el argentino espera mejoras

Con 12 carreras disputadas, Colapinto no logró sumar puntos en su primera temporada con la escudería francesa. Su mejor resultado fue el 11° puesto en el Gran Premio de Países Bajos, donde estuvo cerca de estrenar su casillero. El bajo rendimiento del A524 preocupa al argentino, que espera que el equipo encuentre soluciones para pelear posiciones más competitivas.

La próxima cita de la Fórmula 1 2025 será el Gran Premio de Estados Unidos, el 19 de octubre en Austin (Circuito de las Américas), donde Colapinto buscará revertir la racha y acercarse a la zona de puntos.

