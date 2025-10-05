Franco Colapinto explotó tras el GP de Singapur: "El auto es inmanejable y vamos demasiado lento"

Aunque volvió a brillar en la largada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur 2025 , Franco Colapinto terminó muy frustrado con el rendimiento de su Alpine . El argentino, que ganó tres posiciones en la salida, se quejó del auto: dijo que es “ inmanejable ” y que no entiende por qué son “tan lentos” en pista, luego de otra carrera sin sumar puntos.

El piloto de Pilar tuvo un comienzo agresivo y repitió la maniobra que ya había intentado en 2024: se lanzó por el sector interno y avanzó del 16° al 13° puesto en las primeras curvas. Sin embargo, el mal ritmo del Alpine lo relegó durante el resto de la competencia.

Cambios en la parrilla Fórmula 1: descalifican a Sainz y Albon por irregularidades técnicas, avanza en la grilla Franco Colapinto

de no creer F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pegó una desde el equipo y terminó 16° en Singapur

“ Una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento ”, expresó Colapinto ante la prensa.

Pese a terminar delante de su compañero Pierre Gasly , el argentino se fue disconforme: “ Hice lo mejor que pude en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala y muy lenta ”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/1974841430003634508&partner=&hide_thread=false FRANCO COLAPINTO



La palabra del piloto argentino luego de culminar la final en el P16 en Singapur.



@alpinef1team #francocolapinto pic.twitter.com/OuUi4yCNJv — Corazondef1 (@Corazondef1) October 5, 2025

Alpine sigue sin dar respuestas y el argentino espera mejoras

Con 12 carreras disputadas, Colapinto no logró sumar puntos en su primera temporada con la escudería francesa. Su mejor resultado fue el 11° puesto en el Gran Premio de Países Bajos, donde estuvo cerca de estrenar su casillero. El bajo rendimiento del A524 preocupa al argentino, que espera que el equipo encuentre soluciones para pelear posiciones más competitivas.

La próxima cita de la Fórmula 1 2025 será el Gran Premio de Estados Unidos, el 19 de octubre en Austin (Circuito de las Américas), donde Colapinto buscará revertir la racha y acercarse a la zona de puntos.