F1: Franco Colapinto hizo un carrerón pero Alpine no pegó una desde el equipo y terminó 16° en Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una buena performance en la Fórmula en el lejano Singapur pero un error de su escuadro lo perjudicó. Mirá lo que pasó.

Franco Colapinto tuvo un gran inicio, pero la estrategia lo dejó sin chances en Marina Bay. &nbsp;

El argentino Franco Colapinto tuvo un comienzo espectacular en el Gran Premio de Singapur 2025: escaló tres puestos en la largada y llegó a pelear por el 12° lugar. Sin embargo, una parada temprana en boxes lo obligó a completar un stint muy largo con neumáticos medios y, sin ritmo al final, cayó hasta el 16° puesto con su Alpine.

Una largada soñada de Franco Colapinto que ilusionó a los fanáticos argentinos

En el circuito urbano de Marina Bay, Colapinto repitió su agresiva maniobra de 2024: se lanzó por el sector interno y avanzó del 16° al 13° puesto en la primera vuelta. Durante el primer tramo se mantuvo cerca de Liam Lawson y logró contener ataques de pilotos con más experiencia.

Franco Colapinto mostró su enojo con Alpine tras otra carrera sin puntos en Singapur.  
no logró el objetivo

Franco Colapinto explotó tras el GP de Singapur: "El auto es inmanejable y vamos demasiado lento"
Cambios en la Fórmula 1 y beneficio para Franco Colapinto.
Cambios en la parrilla

Fórmula 1: descalifican a Sainz y Albon por irregularidades técnicas, avanza en la grilla Franco Colapinto
En la vuelta 15, el argentino ingresó a boxes para cambiar los neumáticos blandos por medios, buscando un undercut que lo acercara a los puntos. Sin embargo, la ausencia de Safety Car y la degradación alta de las gomas amarillas lo dejaron expuesto en la fase final.

De la ilusión al desgaste: un Alpine sin ritmo en el cierre

Con un stint demasiado largo, Colapinto empezó a sufrir la falta de grip desde la vuelta 40. Fue superado por Yuki Tsunoda y más tarde por Carlos Sainz, Lance Stroll, Alex Albon y Liam Lawson. Incluso debió defenderse heroicamente ante Nico Hülkenberg, que llegó a rozar su auto.

A pesar de la caída hasta el 16° puesto, el pilarense dejó buenas sensaciones por su ritmo inicial y capacidad de adelantar en la salida, algo clave en un circuito tan exigente como Marina Bay. Mientras tanto, George Russell (Mercedes) ganó con autoridad, Max Verstappen fue segundo y Lando Norris tercero, asegurando el título de constructores para McLaren.

