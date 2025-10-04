4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Fórmula 1

"Me voy caliente": el fastidio de Franco Colapinto tras quedar eliminado en la Q1

El argentino Franco Colapinto largará 18° en la carrera de mañana. Algunos problemas de tráfico lo complicaron en la clasificación.

Franco Colapinto y su molestia tras la Q1. &nbsp;

Franco Colapinto y su molestia tras la Q1.

 

Por Sitio Andino Deportes

Luego de la tercera práctica libre, Franco Colapinto afrontó la clasificación de cara al Gran Premio de Singapur de mañana y terminó 18°. Tras la actividad de la Fórmula 1, el piloto argentino declaró: “Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar (a Q2). No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente no se pudo por mucha gente que estuvo... por cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control. Pasan estas cosas y da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando".

La molestia de Franco Colapinto

La cuestión que planteó Colapinto ante los micrófonos fue la cantidad de autos que se le cruzaron y lo perjudicó en la que podía ser su mejor vuelta: “Fue buena, pero tuve muchísimo tráfico, Lawson, Sainz y otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos. Cuando estás a dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica y perdés mucho grip. Me molestaron mucho”.

Cuando al argentino le mencionaron si los pilotos no habían probado ritmo de carrera, respondió: “Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar, así que ya sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. A intentar hacer lo mejor posible mañana, intentar que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para adelante. Ojalá sea un mejor día que hoy”.

Colapinto solamente pudo superar a Esteban Ocon de Haas (1:30.989) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261 que lo dejó 0.279 por detrás del argentino. El argentino se ubicó a 0.207 del registro de Alex Albon, que fue el último clasificado a la Q2. Los otros que sufrieron el primer corte en la clasificación fueron Gabriel Bortoleto de Sauber (16°) y Lance Stroll de Aston Martin (17°).

image

Franco Colapinto otra vez arriba de Gasly

Finalmente, realizó una apreciación más: “Tengo que seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice en lo personal. Nos falta trabajar y, como equipo, mejorar el auto porque estamos lejos”.

El francés Gasly, que tuvo problemas mecánicos que lo obligaron a abortar su último intento en la Q1, quedó por detrás de Colapinto en cuatro de las últimas cinco qualy: Franco quedó por delante en Bakú, Monza, Hungría y Singapur. Gasly fue más veloz entre medio en Países Bajos, donde logró avanzar incluso a Q2.

El Gran Premio de Singapur se realizará este domingo a partir de las 9 (hora argentina), y contará con un total de 62 vueltas.

