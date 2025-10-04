4 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
En el circuito Marina Bay

Fórmula 1: Franco Colapinto concluyó la clasificación en el 18º lugar

El argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine finalizó este sábado en la posición 18 en la Q1 del Gran Premio de Fórmula 1 en Singapur.

image
Fórmula 1: Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

Fórmula 1: Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Singapur, la decimoctava carrera en el calendario de la Fórmula 1 en el circuito de Marina Bay tuvo actividad este sábado con la clasificación que ordenó la grilla de largada de cara a la carrera del domingo a 62 vueltas que se iniciará a las 09.00 de Argentina.

En este contexto, Franco Colapinto finalizó en la 18º ubicación de la clasificación, tras tener algunos inconvenientes en su Alpine en la parte final de la Q1.

Con un tiempo de 1:30.982 solo le permitió superar a Esteban Ocon de Haas (1:30.989) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261 que lo dejó 0.279 por detrás del argentino. El francés sufrió problemas sobre el cierre que le impidieron mejorar.

image

El nuevo jefe de Franco Colapinto en Alpine habló sobre el futuro del argentino en la Fórmula 1

Steve Nielsen, flamante director general del equipo, se refirió por primera vez a la decisión que deberán tomar de cara al 2026. Es una de las grandes preguntas en el siempre atractivo mercado de pases de la Fórmula 1 a poco del cierre del calendario 2025: ¿Franco Colapinto será confirmado como titular de Alpine para la próxima temporada? Tras las palabras del líder de la escudería, Flavio Briatore anticipando que la decisión se tomará en las próximas semanas, el que se refirió al futuro del argentino ahora fue su flamante jefe.

Creo que es difícil para cualquiera de los nuevos pilotos que llegan. Hemos visto altibajos en muchos de los que vienen de la F2: cinco vinieron de la F2 el año pasado, lo cual es bueno”, planteó Nielsen. “Franco tuvo un comienzo difícil. Creo que hemos visto que se ha equilibrado y se ha calmado un poco. Ahora ha superado a Pierre en las últimas dos o tres carreras. Así que está a la par con él, lo cual es bueno. No sabemos dónde terminará esa pendiente, si continuará o no. Esperamos que sí”, expresó, destacando el progreso que expuso en pista el ex Williams. Esto mismo replicó en diálogo con ESPN, donde aseguró que “en las últimas tres carreras encontró el ritmo y está haciendo tiempos similares a Pierre”.

Sin embargo, siguió la misma lógica del líder de la estructura, Briatore, quien evitó dar precisiones sobre la continuidad o no de Colapinto como titular en el 2026: “Luego tomaremos una decisión sobre Franco y quien sea que esté en la mira cuando sea necesario. Pero aún faltan algunas carreras para eso”, concluyó según replicó la FIA en su transcripción de la conferencia, luego de ser consultado por la “valoración del progreso” que tuvo el argentino y tras el planteo de la fecha de la confirmación del segundo piloto.

