1 de octubre de 2025
Sitio Andino
Juna Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

El presidente del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme, sorprendió a todos con un anuncio clave. Entrá a la nota y mirá de qué se trata.

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.

Juan Román Riquelme volvió a sacudir el mundo Boca Juniors con un anuncio que generó euforia entre los hinchas: el club presentará un superávit histórico de 25 millones de dólares y avanzará con obras clave para modernizar La Bombonera, abriendo la puerta a la esperada ampliación del estadio más emblemático del país.

Riquelme anunció un superávit récord en Boca y puso en marcha la modernización de La Bombonera

En la última reunión de Comisión Directiva, encabezada por Riquelme y el vicepresidente Jorge Amor Ameal, se convocó a la Asamblea General Ordinaria del 29 de octubre, donde se presentará la memoria y balance 2025. El club revelará un superávit sin precedentes de 25 millones de dólares, señal de una gestión sólida y ordenada.

Pero la noticia que más impactó a los hinchas fue la confirmación de un plan de obras de infraestructura para modernizar las instalaciones y preparar la futura ampliación de La Bombonera. Ya se renovó la fachada sobre Brandsen 805, las oficinas de socios y el pasillo de acceso, además de remodelar cocheras y playones, sumando iluminación LED y cámaras de seguridad.

El plan que emociona a los hinchas y la actualidad futbolística de Boca

En el complejo Pedro Pompilio, se construye un nuevo comedor de 400 m² para el fútbol femenino, que también contará con oficinas y espacios modernos. En el predio de Ezeiza, el plantel retomó los entrenamientos con Claudio Úbeda, mientras se espera la recuperación de Miguel Ángel Russo tras superar un cuadro de deshidratación.

En el plano deportivo, las buenas noticias continúan: el delantero Edinson Cavani y el mediocampista chileno Carlos Palacios evolucionan favorablemente de sus lesiones y podrían reaparecer el domingo ante Newell’s en La Bombonera, sumando ilusión al presente del club.

