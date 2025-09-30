30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

El Turismo Nacional vuelve a Mendoza: fecha coronación 2025 y lanzamiento oficial con pilotos locales

Después de 11 años, el Turismo Nacional regresa a San Martín para definir a sus campeones. Mirá cuándo será el lanzamiento oficial y quiénes estarán.

El Turismo Nacional vuelve a rugir en Mendoza con su gran fiesta de fin de temporada. &nbsp;

El Turismo Nacional vuelve a rugir en Mendoza con su gran fiesta de fin de temporada.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

El Turismo Nacional (TN) regresará a Mendoza después de 11 años para disputar la Fecha Coronación 2025 en el Autódromo Ciudad de San Martín. El esperado evento se lanzará oficialmente este jueves 2 de octubre, en un encuentro que reunirá autoridades, pilotos mendocinos y dirigentes del automovilismo nacional.

Lee además
La escuadra mendocina volvió a destacarse en el máximo torneo panamericano de Taekwondo ATA.  
destacado

Delegación mendocina brilló en la EXPO PANAM y se prepara para ser sede del Panamericano de Taekwondo
Enzo Fernández y Nicolás Otamendi se cruzan en un duelo que promete tensión y fútbol de alto nivel.  
a la carga

Champions: el Chelsea de Enzo Fernández enfrenta al Benfica de Otamendi en una jornada con sabor argentino

Además, se sumará la presentación del Turismo Carretera 2000, todas categorías fiscalizadas por la ACTC, garantizando un fin de semana lleno de emoción y velocidad. Será un espectáculo único para los fanáticos del automovilismo, que podrán disfrutar de las últimas definiciones del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1972989687003517369&partner=&hide_thread=false

Presentación oficial con autoridades y pilotos mendocinos destacados

La presentación oficial será el jueves 2 de octubre desde las 14 horas en el Templo del Vino, el moderno auditorio ubicado en el Parque Agnesi de San Martín, junto al autódromo. Allí se firmará el contrato para la realización de la carrera y se brindarán detalles de la organización.

El evento contará con la presencia de Emanuel Moriatis (presidente de APAT), Raúl Rufeil (intendente de San Martín), Mauricio Petri (secretario de Gobierno), dirigentes de la Asociación Volantes del Este y autoridades del circuito.

Turismo Nacional (2)

También dirán presente los pilotos mendocinos que son protagonistas del TN: Julián Santero (líder de Clase 3), Lucas Vicino (reciente podio en Clase 3) y Gonzalo Antolín (último ganador de Clase 2).

Temas
Seguí leyendo

La decisión de Lionel Scaloni que deja a Boca sin Leandro Paredes y complica su camino a la Libertadores

Franco Colapinto y Alpine 2026: las tres exigencias que debe cumplir para seguir en la Fórmula 1

Maximiliano Salas insultó al juez de línea y River pierde a su delantero clave por varias fechas

Julián Álvarez sacude el mercado: Barcelona quiere ficharlo como reemplazo de Lewandowski

Violencia en el básquet amateur: un jugador golpeó y pisó la cabeza de su rival en plena cancha

Huracán Las Heras y Rivadavia, el básquet de Mendoza en la Liga Argentina: repasá sus proyectos sólidos

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto busca sus primeros puntos en la F1 en el GP de Singapur 2025: todo lo que tenés que saber

LO QUE SE LEE AHORA
El delantero argentino Julián Álvarez vuelve a ser protagonista en España por un posible pase histórico.  
seleccionados

Julián Álvarez sacude el mercado: Barcelona quiere ficharlo como reemplazo de Lewandowski

Las Más Leídas

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.
Pronóstico

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Federico Scatareggi, la víctima del homicidio. 
sentencia

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

El hecho ocurrió el fin de semana y las imágenes se viralizaron en las últimas horas
Imágenes sensibles

Video: violenta pelea entre dos adolescentes en General Alvear

Te Puede Interesar

Este año se votará con doble Boleta Única.  video
a doble urna

Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

Por Cecilia Zabala
Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Por Sitio Andino Sociedad
Grave incendio afectó a una casa. 
Mirá las fotos

Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Por Pablo Segura