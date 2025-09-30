El Turismo Nacional vuelve a Mendoza: fecha coronación 2025 y lanzamiento oficial con pilotos locales

El Turismo Nacional vuelve a rugir en Mendoza con su gran fiesta de fin de temporada.

Por Martín Sebastián Colucci







El Turismo Nacional (TN) regresará a Mendoza después de 11 años para disputar la Fecha Coronación 2025 en el Autódromo Ciudad de San Martín. El esperado evento se lanzará oficialmente este jueves 2 de octubre, en un encuentro que reunirá autoridades, pilotos mendocinos y dirigentes del automovilismo nacional.

El TN confirma su regreso a San Martín con una fecha histórica El popular campeonato de Turismo Nacional —conocido por su estilo de competencia “chapa chapa”— volverá a acelerar en suelo mendocino los 29 y 30 de noviembre para cerrar la temporada y coronar a los campeones de Clase 2 y Clase 3.

Además, se sumará la presentación del Turismo Carretera 2000, todas categorías fiscalizadas por la ACTC, garantizando un fin de semana lleno de emoción y velocidad. Será un espectáculo único para los fanáticos del automovilismo, que podrán disfrutar de las últimas definiciones del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1972989687003517369&partner=&hide_thread=false El #TurismoNacional vuelve a rugir en #Mendoza: este jueves 2/10 se lanza la Fecha Coronación 2025 en el Autódromo de #SanMartín .

Con presencia de Santero, Vicino y Antolín, y autoridades de @APAToficial, el “chapa chapa” regresa tras 11 años. pic.twitter.com/9zdC4VY3Uf — Sebastián Colucci (@MSColucci) September 30, 2025 Presentación oficial con autoridades y pilotos mendocinos destacados La presentación oficial será el jueves 2 de octubre desde las 14 horas en el Templo del Vino, el moderno auditorio ubicado en el Parque Agnesi de San Martín, junto al autódromo. Allí se firmará el contrato para la realización de la carrera y se brindarán detalles de la organización.

El evento contará con la presencia de Emanuel Moriatis (presidente de APAT), Raúl Rufeil (intendente de San Martín), Mauricio Petri (secretario de Gobierno), dirigentes de la Asociación Volantes del Este y autoridades del circuito. Turismo Nacional (2) También dirán presente los pilotos mendocinos que son protagonistas del TN: Julián Santero (líder de Clase 3), Lucas Vicino (reciente podio en Clase 3) y Gonzalo Antolín (último ganador de Clase 2).