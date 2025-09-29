29 de septiembre de 2025
{}
Huracán Las Heras y Rivadavia, el básquet de Mendoza en la Liga Argentina: repasá sus proyectos sólidos

El básquet de Mendoza tiene al Club Atlético Huracán de Las Heras y al Naranja sosteniendo la bandera en el plano nacional. Hacé un repaso de su presente.

El básquet mendocino intentará ser protagonista en el plano nacional.

 Por Martín Sebastián Colucci

El básquet de la provincia de Mendoza vivirá una temporada sin precedentes en la Liga Argentina 2025/26. Con Rivadavia Básquet reafirmando su proyecto deportivo de 15 años y el Club Atlético Huracán de Las Heras dando el salto histórico desde la Liga Federal.

La provincia contará con dos representantes en la segunda categoría del básquet nacional, un hecho que no ocurría desde 1992.

Huracán de Las Heras: objetivos cumplidos y salto histórico

El balance de la última temporada fue altamente positivo para Huracán de Las Heras (HLH). La institución se había planteado tres metas: ascender con las divisiones inferiores a la Copa de Oro, subir en Nivel 1 a la Superliga y llegar lo más lejos posible en el Torneo Federal. Todos los objetivos se cumplieron: el club alcanzó la Copa de Oro, logró el ascenso a la Superliga y llegó a semifinales en el Federal.

Luis Vázquez, referente dirigencial del proyecto, lo resumió con claridad: “Logramos los objetivos de inicio de temporada. Hoy tenemos básquet femenino, algo impensado años atrás. Estar en Copa de Oro es importantísimo para los chicos y en la Superliga nos medimos de igual a igual con los grandes de la provincia”, señaló.

El club trabaja fuerte en inferiores: muchos chicos llegan atraídos por el proyecto y varios han sido reclutados del sur provincial, con alojamiento, comida y un viático para que se sientan como en casa. La idea es construir una base sólida para sostener el crecimiento.

El plantel de Huracán Las Heras para la Liga Argentina 2025/26

Huracán afrontará su primera temporada en la Liga Argentina con la continuidad del entrenador rosarino Agustín Pujol, de gran campaña en la Liga Federal.

Ya se confirmaron tres refuerzos de jerarquía:

  • Adriano Maretto (base, 1,89m), hijo del recordado Javier Maretto, surgido en River y Obras, con experiencia en varios equipos de la Liga Argentina.

  • Sebastián Eneo Mignani (escolta, 35 años), hijo de Rubén Mignani, con pasado en Racing Club y experiencia internacional en Islandia.

  • Christian Oshon Thompson (alero estadounidense), fichaje extranjero de poderío físico y proyección.

A ellos se suma la base del plantel de la Liga Federal: Dante Dal Dosso, Martín Irrutia, Octavio Lagger, Ramiro Méndez, Benjamín Marchiaro, Lucas Musante (en recuperación) y Juan Ignacio Tizza, entre otros.

El apoyo institucional es clave: “Queremos agradecer a la Municipalidad de Las Heras y al Gobierno de Mendoza por el apoyo incondicional y por contar con uno de los mejores estadios del país para ser locales”, destacó Vázquez.

Rivadavia Básquet: el estandarte del Este mendocino

Con 15 años de trayectoria en competencias nacionales y afrontando su novena temporada consecutiva en la Liga Argentina, Rivadavia Básquet comenzó esta semana los entrenamientos.

El equipo será dirigido por Sebastián Saborido, técnico de prestigio en la categoría, acompañado por su asistente Sebastián Lanzieri. La dirigencia renovó a Tobías Cravero y Juan Cruz Sosa, y sumó refuerzos importantes:

  • Lorenzo Capponi, Mateo Pérez y Francisco Llanos como fichas nacionales.

  • Simon Hunt Ramírez y Zondrick Garrett como fichas extranjeras.

  • En U21 se incorporaron Ignacio González y Tomás Raggiardo.

Además, el club apuesta a sus juveniles: Santiago Alemanno, Matías Buenanueva, Renzo Gordillo, José Tondini, Thiago Funes y Joaquín Coria.

El presidente Mario Sosa destacó la identidad del club: “Rivadavia tiene una fuerte identidad, no solo en el Este, sino en toda la provincia. Hemos sido el único representante mendocino a nivel nacional en los últimos años. Queremos mejorar lo hecho la temporada pasada y volver a ser protagonistas como en 2023, cuando llegamos a semifinales frente a Atenas de Córdoba”, dijo.

Un hecho histórico para la provincia de Mendoza

Desde 1992, cuando el ascenso pasó de llamarse Liga Nacional B a Torneo Nacional de Ascenso (TNA), Mendoza no había tenido dos representantes en la categoría. La participación conjunta de Huracán y Rivadavia en la Liga Argentina 2025/26 marca un antes y un después para el básquet provincial.

La Asociación de Clubes (AdC) confirmó que esta temporada participarán 34 equipos, divididos en dos conferencias. En la Norte competirán, además de Rivadavia y Huracán, conjuntos como Barrio Parque, Amancay, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Tucumán y San Isidro. En la Sur, estarán históricos como Quilmes de Mar del Plata, Lanús, Villa Mitre y Deportivo Viedma.

El torneo arrancará en noviembre 2025 y se jugará en formato de todos contra todos en cada conferencia. La fase regular se extenderá hasta marzo 2026, luego vendrán los playoffs de reclasificación y eliminación directa. Las finales otorgarán un ascenso a la Liga Nacional 2026/27.

image

El desafío mendocino en la Liga Argentina

El básquet de Mendoza afronta un reto único: sostener a dos equipos en la segunda categoría nacional. Huracán, con un proyecto joven pero ambicioso que apuesta a la base y a refuerzos de jerarquía. Rivadavia, con la experiencia y la trayectoria de más de una década compitiendo al máximo nivel posible.

