Julián Álvarez sacude el mercado: Barcelona quiere ficharlo como reemplazo de Lewandowski

El Barcelona de España apunta al argentino Julián Álvarez para 2026 y prepara una millonaria oferta. Descubrí los detalles y el plan de Laporta para ficharlo.

El delantero argentino Julián Álvarez vuelve a ser protagonista en España por un posible pase histórico.

 

Por Sitio Andino Deportes

Tras brillar con dos goles en el Atlético de Madrid, Julián Álvarez vuelve a estar en el centro de la escena europea. Según SPORT, el Barcelona planea ficharlo como reemplazo de Robert Lewandowski y prepara una oferta multimillonaria que podría transformar el mercado de pases del verano 2026.

Barcelona quiere a Julián Álvarez como su nuevo nueve estrella

El impacto de Julián Álvarez en el clásico madrileño no pasó desapercibido. Dos días después de su doblete ante el Real Madrid, el diario SPORT aseguró que el argentino es el “nueve elegido” por Joan Laporta para liderar el ataque del FC Barcelona a partir de 2026.

El club catalán ve en la Araña al sucesor ideal de Robert Lewandowski, quien podría dejar el equipo al finalizar la próxima temporada. Además, el perfil de Álvarez —joven, campeón del mundo y con experiencia en La Liga— encaja con el proyecto deportivo que busca rejuvenecer la delantera culé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1972768971331145777&partner=&hide_thread=false

El desafío económico que enfrenta Barcelona para fichar a Julián Álvarez

El fichaje, sin embargo, no será sencillo. Álvarez tiene contrato largo con el Atlético de Madrid y una cláusula de rescisión cercana a los 500 millones de euros. Según SPORT, el Barça intentará negociar por unos 200 millones, pero dependerá de la predisposición del jugador y del Colchonero para sentarse a hablar.

La posible salida de Lewandowski liberaría espacio salarial para cumplir con el fair play financiero de La Liga y permitir la inscripción de Álvarez sin problemas reglamentarios. Aun así, la operación se considera una de las más ambiciosas en la historia reciente del club.

Entre las alternativas que baraja el Barcelona, en caso de no lograr la llegada de Álvarez, aparece Erling Haaland, otro delantero top que también ha estado en el radar culé. Paradójicamente, el noruego fue una de las razones por las que Julián dejó el Manchester City, al no tener lugar como titular bajo el mando de Pep Guardiola.

