Videos: Julián Álvarez se vistió de héroe y salvó al Atlético de Madrid con un triplete

El argentino revirtió un ajustado 3-2 ante el Rayo Vallecano en la sexta fecha de LaLiga española. Mirá los goles que hizo.

Por Sitio Andino Deportes

Julián Álvarez fue clave para la victoria por 3-2 del Atlético de Madrid sobre el Rayo Vallecano. Junto a Nahuel Molina, el argentino jugó de titular y logró revertir un resultado ajustado. Tras el partido, la atención se centró en Diego Simeone debido a la polémica por su reemplazo ante el Mallorca.

El Atlético de Madrid se salvó gracias a Julián Álvarez

El equipo de Simeone salió a la cancha enfocado en la victoria, pero el Rayo Vallecano resistió hasta los 14 minutos, cuando Álvarez conectó un pase de Llorente y anotó en un arco desprotegido.

Aunque el Atlético dominó gran parte del encuentro, el Rayo igualó antes del entretiempo con un remate de Pep Chavarría a los 45 minutos que se clavó en el ángulo derecho de Jan Oblak.

En el segundo tiempo, pese al control del balón por parte del Colchonero, Álvaro García adelantó nuevamente al Rayo a los 33 minutos. Aunque inicialmente se señaló fuera de juego, el VAR validó el gol.

La reacción del Atlético llegó un minuto después, tras un ataque veloz que llegó al área del visitante con un cabezazo de Giuliano Simeone dejó el rebote para Álvarez, quien igualó el marcador.

A los 42 minutos, Álvarez sentenció el partido con un potente zurdazo desde media distancia, clavando la pelota en el ángulo para el 3-2 definitivo.

Cuál será el próximo duelo del Atlético de Madrid

El próximo duelo del Colchonero será el clásico ante Real Madrid, el próximo sábado 27 de septiembre, por la séptima jornada de La Liga. Luego, para el martes 30 de septiembre, seguirá con el Eintracht Frankfurt por la Champions League.

