Videos: Julián Álvarez se vistió de héroe y salvó al Atlético de Madrid con un triplete

Julián Álvarez se vistió de héroe y salvó al Atlético de Madrid con un triplete

Julián Álvarez fue clave para la victoria por 3-2 del Atlético de Madrid sobre el Rayo Vallecano . Junto a Nahuel Molina , el argentino jugó de titular y logró revertir un resultado ajustado. Tras el partido, la atención se centró en Diego Simeone debido a la polémica por su reemplazo ante el Mallorca .

El equipo de Simeone salió a la cancha enfocado en la victoria, pero el Rayo Vallecano resistió hasta los 14 minutos , cuando Álvarez conectó un pase de Llorente y anotó en un arco desprotegido .

Aunque el Atlético dominó gran parte del encuentro, el Rayo igualó antes del entretiempo con un remate de Pep Chavarría a los 45 minutos que se clavó en el ángulo derecho de Jan Oblak .

¡GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ PARA ABRIR EL MARCADOR! La Araña la agarró de primera dentro del área y puso el 1-0 de Atlético de Madrid sobre Rayo Vallecano. #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/hRxYVVFxQM

En el segundo tiempo , pese al control del balón por parte del Colchonero, Álvaro García adelantó nuevamente al Rayo a los 33 minutos . Aunque inicialmente se señaló fuera de juego, el VAR validó el gol .

¡GOLAZO DE RAYO VALLECANO! Josep Chavarría lanzó un tremendo disparo de zurda desde afuera del área para empatar el partido 1-1 sobre el final del primer tiempo. #LaLigaEnDSPORTS #AtletiRayo pic.twitter.com/6hA6aSF9Zu

Álvaro García se fue mano a mano, eludió a Oblak y definió para dar vuelta el partido.#LaLigaEnDSPORTS #AtletiRayo pic.twitter.com/MjNPL0ZKvn — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

La reacción del Atlético llegó un minuto después, tras un ataque veloz que llegó al área del visitante con un cabezazo de Giuliano Simeone dejó el rebote para Álvarez, quien igualó el marcador.

Giuliano Simeone cabeceó, Augusto Batalla dejó el rebote y Julián Álvarez definió para igualar el encuentro a 10' del final.#LaLigaEnDSPORTS #AtletiRayo pic.twitter.com/i4DdcRuiK7 — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

A los 42 minutos, Álvarez sentenció el partido con un potente zurdazo desde media distancia, clavando la pelota en el ángulo para el 3-2 definitivo.

El argentino remató de zurda desde afuera del área para clavarla en el ángulo y poner nuevamente en ventaja a Atlético de Madrid a poco del final.#LaLigaEnDSPORTS #AtletiRayo pic.twitter.com/yV7eg6xOaS — DSPORTS (@DSports) September 24, 2025

Cuál será el próximo duelo del Atlético de Madrid

El próximo duelo del Colchonero será el clásico ante Real Madrid, el próximo sábado 27 de septiembre, por la séptima jornada de La Liga. Luego, para el martes 30 de septiembre, seguirá con el Eintracht Frankfurt por la Champions League.