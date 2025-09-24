Videos: Julián Álvarez se vistió de héroe y salvó al Atlético de Madrid con un triplete

Julián Álvarez fue clave para la victoria por 3-2 del Atlético de Madridsobre el Rayo Vallecano. Junto a Nahuel Molina, el argentino jugó de titular y logró revertir un resultado ajustado. Tras el partido, la atención se centró en Diego Simeone debido a la polémica por su reemplazo ante el Mallorca.
El Atlético de Madrid se salvó gracias a Julián Álvarez
El equipo de Simeone salió a la cancha enfocado en la victoria, pero el Rayo Vallecano resistió hasta los 14 minutos, cuando Álvarez conectó un pase de Llorente y anotó en un arco desprotegido.
En el segundo tiempo, pese al control del balón por parte del Colchonero, Álvaro García adelantó nuevamente al Rayo a los 33 minutos. Aunque inicialmente se señaló fuera de juego, el VAR validó el gol.
El próximo duelo del Colchonero será el clásico ante Real Madrid, el próximo sábado 27 de septiembre, por la séptima jornada de La Liga. Luego, para el martes 30 de septiembre, seguirá con el Eintracht Frankfurt por la Champions League.