La ONU pide a la FIFA y la UEFA suspender a Israel ¿Se repite el caso Rusia tras la guerra en Gaza?

La presión internacional contra Israel ya alcanzó al deporte. Relatores independientes de la ONU solicitaron que FIFA y UEFA suspendan a la selección y a los clubes israelíes de todas las competiciones, en rechazo a la ofensiva en la Franja de Gaza. La medida recuerda al antecedente de Rusia en 2022, excluida tras invadir Ucrania.
La ONU reclama sanciones deportivas contra Israel
“El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual”, señalaron en un comunicado oficial, donde remarcaron que las federaciones internacionales no pueden permanecer neutrales frente a lo que definieron como un genocidio.
Los expertos aclararon que no buscan castigar a los futbolistas: “No se debe penalizar a jugadores por su origen o nacionalidad”, insistieron, planteando que las sanciones apunten al Estado israelí y funcionen como herramienta de presión política.
La FIFA, la UEFA y la postura dividida en el deporte mundial
Por ahora, ni FIFA ni UEFA hicieron comentarios públicos, aunque el debate sobre una posible sanción ya se instaló en el ambiente del fútbol internacional. La petición de la ONU se suma al pedido del presidente de España, Pedro Sánchez, quien advirtió que no presentará a la selección española al Mundial 2026 si Israel no es excluido.
En contraste, el Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó que ni Israel ni Palestina serán apartados de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Según el organismo, ambos comités cumplen con la Carta Olímpica y durante París 2024 los atletas convivieron pacíficamente.
Esta posición refleja la intención del COI de separar deporte y política. Sin embargo, el caso de FIFA y UEFA podría ser distinto, ya que la presión de gobiernos y organismos internacionales aumenta día a día y muchos exigen una respuesta inmediata.