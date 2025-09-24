Tokio y Beijing 2025: Francisco Cerúndolo y la agenda y de los tenistas argentinos frente a rivales de peso

Los tenistas argentinos tendrán acción esta semana en la gira asiática con los ATP 500 de Tokio y Beijing 2025 . Sebastián Báez jugará en Japón, mientras que Francisco Cerúndolo , Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli lo harán en China. Todos afrontarán rivales de jerarquía en la primera ronda.

El único argentino en el torneo japonés es Sebastián Báez , quien atraviesa un 2025 complicado tras caer al puesto 41 del ranking ATP. El sorteo no lo favoreció: debutará ante el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz , flamante campeón del US Open.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos, luego de los cruces en las Next Gen Finals 2021 y en el US Open 2022 , ambos con victoria para el español. El partido está programado para este jueves, no antes de las 5:15 (hora Argentina) .

Entre los grandes candidatos al título en Tokio también aparecen Taylor Fritz, Holger Rune y Casper Ruud . El certamen ya tuvo sorpresas: Marton Fucsovics eliminó a Frances Tiafoe y Daniel Altmaier hizo lo propio con Denis Shapovalov, séptimo y octavo preclasificado.

Francisco Cerúndolo, Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Beijing

En la capital china se destaca la presencia del italiano Jannik Sinner, finalista del US Open y actual número 2 del mundo, que debutará contra Marin Cilic.

Por el lado argentino, habrá tres representantes:

Francisco Cerúndolo enfrentará al estadounidense Learner Tien , una de las promesas del circuito . El desgaste físico será un factor clave, ya que el porteño viene de jugar la Laver Cup en San Francisco y debió viajar de inmediato a Asia.

Tomás Etcheverry chocará con el belga David Goffin , proveniente de la qualy. El platense viene de alcanzar los cuartos en Hangzhou, donde debió retirarse por lesión, aunque parece recuperar su nivel de 2023, cuando alcanzó las semifinales de Roland Garros .

Camilo Ugo Carabelli tendrá un duro estreno contra el español Alejandro Davidovich Fokina, jugador que en 2025 se consolidó como rival peligroso incluso para los top 10.

El orden de juego indica que Ugo Carabelli debutará este jueves no antes de las 4:30 (hora Argentina), mientras que Cerúndolo y Etcheverry lo harán no antes de las 23:00 del mismo día.