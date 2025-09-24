a la carga

Tokio y Beijing 2025: Francisco Cerúndolo y la agenda y de los tenistas argentinos frente a rivales de peso

Báez, Francisco Cerúndolo, Etcheverry y Ugo Carabelli afrontan desafíos en la gira asiática de tenis. Mirá rivales, horarios y todo lo que tenés que saber.

Francisco Cerúndolo viene de ganar la Laver Cup.

Francisco Cerúndolo viene de ganar la Laver Cup.

Por Sitio Andino Deportes

Los tenistas argentinos tendrán acción esta semana en la gira asiática con los ATP 500 de Tokio y Beijing 2025. Sebastián Báez jugará en Japón, mientras que Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli lo harán en China. Todos afrontarán rivales de jerarquía en la primera ronda.

Sebastián Báez vs Alcaraz en el ATP 500 de Tokio

El único argentino en el torneo japonés es Sebastián Báez, quien atraviesa un 2025 complicado tras caer al puesto 41 del ranking ATP. El sorteo no lo favoreció: debutará ante el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, flamante campeón del US Open.

Lee además
Francisco Cerúndolo celebró un triunfo clave para el Team Resto del Mundo en la Laver Cup.  
dale que va

Laver Cup 2025: Francisco Cerúndolo venció a Holger Rune y puso al Team Resto del Mundo al frente
Josefina Mesa, orgullo mendocino y campeona mundial de Taekwondo, va por un nuevo sueño en Italia 2025.
protagonista

Desde Mendoza al Mundial de Taekwondo 2025: Josefina Mesa busca otro hito histórico en su carrera

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos, luego de los cruces en las Next Gen Finals 2021 y en el US Open 2022, ambos con victoria para el español. El partido está programado para este jueves, no antes de las 5:15 (hora Argentina).

Entre los grandes candidatos al título en Tokio también aparecen Taylor Fritz, Holger Rune y Casper Ruud. El certamen ya tuvo sorpresas: Marton Fucsovics eliminó a Frances Tiafoe y Daniel Altmaier hizo lo propio con Denis Shapovalov, séptimo y octavo preclasificado.

Francisco Cerúndolo, Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Beijing

En la capital china se destaca la presencia del italiano Jannik Sinner, finalista del US Open y actual número 2 del mundo, que debutará contra Marin Cilic.

Por el lado argentino, habrá tres representantes:

  • Francisco Cerúndolo enfrentará al estadounidense Learner Tien, una de las promesas del circuito. El desgaste físico será un factor clave, ya que el porteño viene de jugar la Laver Cup en San Francisco y debió viajar de inmediato a Asia.

  • Tomás Etcheverry chocará con el belga David Goffin, proveniente de la qualy. El platense viene de alcanzar los cuartos en Hangzhou, donde debió retirarse por lesión, aunque parece recuperar su nivel de 2023, cuando alcanzó las semifinales de Roland Garros.

  • Camilo Ugo Carabelli tendrá un duro estreno contra el español Alejandro Davidovich Fokina, jugador que en 2025 se consolidó como rival peligroso incluso para los top 10.

El orden de juego indica que Ugo Carabelli debutará este jueves no antes de las 4:30 (hora Argentina), mientras que Cerúndolo y Etcheverry lo harán no antes de las 23:00 del mismo día.

Temas
Seguí leyendo

La ONU pide a la FIFA y la UEFA suspender a Israel ¿Se repite el caso Rusia tras la guerra en Gaza?

Los Pumas van por la hazaña en Durban ante los poderosos Springboks: antecedentes

La Lepra vs. el Tomba ¿En el Bautista Gargantini o el Malvinas Argentinas?

River visita a Palmeiras por la Copa Libertadores 2025: hora, TV y formaciones

Inter Miami vs New York City FC ¿Podrá Messi seguir marcando en la MLS 2025 o habrá sorpresa?

Racing sueña en grande: eliminó a Vélez y está entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores

Rugby Championship 2025: Los Pumas con dos mendocinos en el XV para enfrentar a Sudáfrica en Durban

Karting mundialista: un mendocino buscará hacer historia grande en Italia

LO QUE SE LEE AHORA
No le queda otra que triunfar al River de Gallardo.
A TODO O NADA

River visita a Palmeiras por la Copa Libertadores 2025: hora, TV y formaciones

Las Más Leídas

Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Yamil Yunes, cada vez más complicado con el femicidio de su ex pareja. 
investigación

El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado

Aysam fue denunciado por una bodega por presuntos daños patrimoniales.
Justicia de Mendoza

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A
Cambio de Marca

Supermercados Carrefour avanza con la transformación de los Super A

La Dirección General de Escuelas informó que habrá clases en el turno tarde, vespertino y nocturno en toda la provincia de Mendoza.
Levantaron la suspensión

Volvió a su puesto de trabajo la docente de Tupungato que fue acusada injustamente

Te Puede Interesar

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento.
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

Por Cecilia Zabala
Cómo impactó el granizo de San Carlos a los productores locales y sus cultivos
TEMPORAL

Cómo impactó el granizo de San Carlos a los productores locales y sus cultivos

Por Soledad Maturano
El Hospital Notti celebró el éxito de su campaña de vacunación con perros de terapia. video
Salud

El Hospital Notti celebró el éxito de su campaña de vacunación con perros de terapia

Por Natalia Mantineo