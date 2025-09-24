Desde Mendoza al Mundial de Taekwondo 2025: Josefina Mesa busca otro hito histórico en su carrera

Josefina Mesa, orgullo mendocino y campeona mundial de Taekwondo, va por un nuevo sueño en Italia 2025.

Por Martín Sebastián Colucci







La taekwondista de la provincia de Mendoza, Josefina Mesa, afronta el mayor desafío de su carrera: el Mundial de Taekwondo 2025 en Jesolo, Italia. Tras un proceso de preparación intensivo y luego de coronarse campeona mundial en Kazajistán 2023, buscará dejar nuevamente a la Argentina en lo más alto del podio internacional.

Una carrera marcada por logros internacionales en Taekwondo El camino de Josefina Mesa está repleto de hitos deportivos. Es seis veces campeona nacional, incluyendo su consagración en el torneo realizado en San Salvador de Jujuy en septiembre de 2025. También se consagró en la Copa del Mundo 2022 y alcanzó la gloria máxima al obtener la medalla de oro en el Mundial de Kazajistán 2023, logro que la consolidó como una de las figuras más destacadas del taekwondo argentino.

Oriunda de Mendoza, la atleta se ha ganado un lugar en el seleccionado nacional tras superar un exigente proceso de selección. En octubre de 2024, más de 1200 competidores participaron del torneo clasificatorio que definió al equipo argentino, y Mesa fue confirmada como representante oficial gracias a su nivel técnico y competitivo.

Josefina Mesa, campeona mundial en 2023, ya piensa en el Mundial de Taekwondo 2025 en Italia.

Disciplina, talento y orgullo mendocino rumbo a un nuevo desafío .#Taekwondo #Mundial2025 #Argentina #Mendoza #Deportes pic.twitter.com/TpATxNJfe9 — Sebastián Colucci (@MSColucci) September 24, 2025 Preparación intensiva para el Mundial de Italia 2025 Desde marzo de este año, Josefina entrena junto al seleccionado argentino en distintas provincias del país. Bajo un régimen de trabajo intensivo, su objetivo es llegar en plenitud física y mental a la cita mundialista. “Este es un nuevo hito en mi carrera. Estoy enfocada en repetir lo logrado en Kazajistán y dejar a la Argentina en lo más alto”, expresó la atleta.

El Mundial de Jesolo 2025 reunirá a los mejores exponentes del taekwondo internacional, en una competencia que pondrá a prueba la técnica, la disciplina y el temple de cada competidor. Para Mesa, será una oportunidad invaluable de sumar experiencia frente a rivales de élite y de inspirar a las nuevas generaciones de taekwondistas en el país.