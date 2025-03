Golazo de Julián Álvarez pero derrota increíble del Aleti ante el Barcelona

Los goles del equipo culé fueron obra de Robert Lewandowski, Ferran Torres por partida doble y Lamine Yamal, mientras que el conjunto de Diego “Cholo” Simeone, había tomado ventaja con un golazo de Julián Álvarez y otro de Alexander Sorloth, aunque no pudo sostenerla .

Antoine Griezmann comandó la acción sobre la banda izquierda: gracias a su pegada, habilitó con un pase cruzado la llegada de Giuliano Simeone por la derecha. El hijo del entrenador podía culminar la secuencia con un disparo fuerte, pero optó por el pase sutil al medio, donde surgió la Araña. Y el punta ex River definió alto para dejar sin posibilidades al arquero Wojciech Szczsny.

Tras el abrazo con sus compañeros, el campeón del mundo y de América regaló su habitual festejo, lanzando las telas de Spiderman. Con su conquista, el ex Manchester City demostró que en el juego no le afectó el tropiezo ante el Merengue y la controversia por el penal que no le convalidaron por doble golpe.

Julián se hizo cargo del cuarto disparo, con el resultado 2-1 en favor de la Casa Blanca. El delantero, de 25 años, tomó una carrera corta, se resbaló al momento de patear y terminó impactando un derechazo alto, que superó la estirada de Courtois. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se acercaron a reclamarle al arbitro Szymon Marciniak, quien tras una revisión express del VAR avisó que la ejecución había quedado anulada y le dio pie al tiro de Federico Valverde.

En la transmisión oficial no mostraron las imágenes en las que se sustentó la decisión y la UEFA recién las hizo públicas 24 horas después, pero continúan generando debate, al punto que Enrique Cerezo, presidente del Aleti, advirtió que tiene videos en los que queda comprobado que la Araña “no roza la pelota” con su botín izquierdo. De todos modos, confirmó que el club no realizará un reclamo formal.

En la misma sintonía, el argentino se enfocó en el compromiso de este domingo. Y antes del descanso infló la red. Las estadísticas marcan que desde su desembarco en el Atleti, que pagó cerca de 100 millones de dólares (contando los bonos) por su ficha, acumula 23 goles y 5 asistencias en 44 encuentros.

Álvarez fue reemplazado en el complemento por Alexander Sorloth, quien luego firmó el 2-0 tras una asistencia de Conor Gallagher. Pero el Atlético se derrumbó en el epílogo. Robert Lewandowski descontó y Ferrán Torres (dos) y Lamine Yamal revirtieron el score para el elenco culé, que comparte la cima de la Liga con el Real Madrid (ambos con 60 puntos). Los orientados por Simeone quedaron cuatro pasos atrás.

Este lunes, el cordobés deberá sumarse a La Scaloneta, que afrontará una exigente doble fecha de Eliminatorias sudamericanas camino a la defensa del título en el Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá: el viernes 21 visitará a Uruguay en Montevideo y el martes 25 recibirá en el estadio Monumental a Brasil.