Champions: el Chelsea de Enzo Fernández enfrenta al Benfica de Otamendi en una jornada con sabor argentino

La Champions League vive su segunda fecha de fase de grupos con un atractivo especial para el público argentino. El Chelsea de Enzo Fernández enfrentará al Benfica de Nicolás Otamendi en un duelo clave, mientras otros futbolistas nacionales también tendrán acción en una jornada que promete goles, emoción y choques decisivos para el futuro del torneo.
Enzo Fernández vs Otamendi: choque argentino en Stamford Bridge
Bodø/Glimt vs Tottenham | 16:00 – TV: DGO / Disney+ / ESPN 4
Atlético de Madrid vs Frankfurt | 16:00 – TV: DGO / Disney+ / ESPN
Real Madrid visitará al Kairat buscando su segundo triunfo tras vencer al Marsella. El Liverpool de Alexis Mac Allister chocará ante el Galatasaray de Mauro Icardi, mientras que el Inter, el Atlético de Madrid, el Bayern y el Tottenham también buscarán puntos clave para liderar sus grupos y asegurar ventaja de local en la fase eliminatoria.