Champions: el Chelsea de Enzo Fernández enfrenta al Benfica de Otamendi en una jornada con sabor argentino

Varios argentinos, entre ellos Enzo Fernández y Nicolás Otamendi, serán protagonistas en la segunda fecha de la Champions. Mirá la agenda completa

Enzo Fernández y Nicolás Otamendi se cruzan en un duelo que promete tensión y fútbol de alto nivel. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

La Champions League vive su segunda fecha de fase de grupos con un atractivo especial para el público argentino. El Chelsea de Enzo Fernández enfrentará al Benfica de Nicolás Otamendi en un duelo clave, mientras otros futbolistas nacionales también tendrán acción en una jornada que promete goles, emoción y choques decisivos para el futuro del torneo.

Además, el choque genera un atractivo especial porque enfrenta a dos campeones del mundo que siguen brillando en Europa y mantienen un fuerte vínculo con la Selección argentina.

Agenda completa de la Champions League con presencia argentina

La jornada del martes 30 de septiembre incluye nueve partidos y varios protagonistas nacionales:

  • Kairat vs Real Madrid | 13:45 (hora Argentina) – TV: DGO / Disney+ / ESPN

  • Atalanta vs Club Brujas | 13:45 – TV: DGO / Disney+ / Fox Sports

  • Marsella vs Ajax | 16:00 – TV: Disney+

  • Inter vs Slavia Praga | 16:00 – TV: DGO / Disney+ / Fox Sports 2

  • Chelsea vs Benfica | 16:00 – TV: DGO / Disney+ / Fox Sports

  • Galatasaray vs Liverpool | 16:00 – TV: DGO / Disney+ / ESPN 2

  • Pafos vs Bayern Múnich | 16:00 – TV: DGO / Disney+ / ESPN 3

  • Bodø/Glimt vs Tottenham | 16:00 – TV: DGO / Disney+ / ESPN 4

  • Atlético de Madrid vs Frankfurt | 16:00 – TV: DGO / Disney+ / ESPN

Real Madrid visitará al Kairat buscando su segundo triunfo tras vencer al Marsella. El Liverpool de Alexis Mac Allister chocará ante el Galatasaray de Mauro Icardi, mientras que el Inter, el Atlético de Madrid, el Bayern y el Tottenham también buscarán puntos clave para liderar sus grupos y asegurar ventaja de local en la fase eliminatoria.

