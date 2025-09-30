30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
destacado

Delegación mendocina brilló en la EXPO PANAM y se prepara para ser sede del Panamericano de Taekwondo

La numerosa delegación mendocina logró podios destacados en la EXPO PANAM 2025 de Taekwondo ATA en Brasi. Entrá a la nota y mirá los resultados.

La escuadra mendocina volvió a destacarse en el máximo torneo panamericano de Taekwondo ATA. &nbsp;

La escuadra mendocina volvió a destacarse en el máximo torneo panamericano de Taekwondo ATA.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

La delegación mendocina de Taekwondo ATA dejó una marca imborrable en la EXPO PANAM 2025, realizada del 19 al 22 de septiembre en Curitiba, Brasil. Con múltiples podios y un gran nivel competitivo, los representantes locales reafirmaron el prestigio de la provincia y se preparan para recibir el Panamericano como anfitriones.

Mendoza se destacó con podios en el Panamericano de Taekwondo

La EXPO PANAM 2026 reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, además de representantes de Estados Unidos, Portugal y España, convirtiéndose en una verdadera fiesta internacional de las artes marciales.

Lee además
Florencia enfrenta con todo su Esclerosis múltiple.
Destacada

Florencia Leyría y la Esclerosis múltiple: la historia de superación que emociona a todo Mendoza en 2025
El Turismo Nacional vuelve a rugir en Mendoza con su gran fiesta de fin de temporada.  
automovilismo

El Turismo Nacional vuelve a Mendoza: fecha coronación 2025 y lanzamiento oficial con pilotos locales

Mendoza dijo presente con un equipo que brilló tanto en el Torneo de Campeones como en las competencias regulares, logrando resultados que fortalecen su posicionamiento a nivel continental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1973008903425458544&partner=&hide_thread=false

Entre los nombres más destacados del Taekwondo se encuentran:

  • Master Claudio Domínguez (50-59 años, 6°, 7° y 8° Dan): 1° Combat en Torneo de Campeones; 2° Armas, 3° Combat y 2° Sparring en Regular.

  • Isaías Aspitia (11-12 años, 1° Dan): 3° ATA Max en Torneo de Campeones; 1° Formas, 3° Armas, 3° Combat, 2° ATA Max y 1° ATA Max Armas en Regular.

  • Ignacio Figueroa (09-10 años, 1° Dan): 1° Combat y 1° Sparring en Torneo de Campeones; 3° Sparring en Regular.

  • Candela Domínguez (18-29 años, 2°-3° Dan): 1° Armas, 2° Combat, 2° Formas y 2° Sparring.

  • Natalia Riveros (40-49 años, 1° Dan): 1° Formas.

Además, se sumaron podios y menciones para Mauro Lescano, Simón Domínguez, Nicolás Fernández, Anabel Vázquez, Lucía Fernández, Corina Marinelli, Mauricio Peña, Daniel Mamoli y Roberto Montiveros, demostrando el gran nivel de preparación de toda la delegación.

Rumbo al Panamericano 2026 con la provincia de Mendoza como anfitrión

Con estos resultados, Mendoza reafirma su protagonismo en el Taekwondo ATA y se perfila para un desafío histórico: ser sede del próximo Panamericano 2026. El evento, de nivel internacional, traerá a la provincia a los mejores competidores del continente y promete una cita deportiva única para los amantes de las artes marciales.

La actuación en Curitiba no solo confirmó el talento local, sino también la proyección y el trabajo formativo que impulsa a las escuelas mendocinas a competir al máximo nivel. El Panamericano en casa será la oportunidad ideal para mostrar todo el crecimiento alcanzado y consolidar a Mendoza como un referente del Taekwondo ATA en Latinoamérica.

Mundial de Taekwondo 2025: Josefina Mesa busca otro hito histórico en su carrera

La taekwondista de la provincia de Mendoza, Josefina Mesa, afronta el mayor desafío de su carrera: el Mundial de Taekwondo 2025 en Jesolo, Italia. Tras un proceso de preparación intensivo y luego de coronarse campeona mundial en Kazajistán 2023, buscará dejar nuevamente a la Argentina en lo más alto del podio internacional.

Temas
Seguí leyendo

Champions: el Chelsea de Enzo Fernández enfrenta al Benfica de Otamendi en una jornada con sabor argentino

La decisión de Lionel Scaloni que deja a Boca sin Leandro Paredes y complica su camino a la Libertadores

Franco Colapinto y Alpine 2026: las tres exigencias que debe cumplir para seguir en la Fórmula 1

Maximiliano Salas insultó al juez de línea y River pierde a su delantero clave por varias fechas

Julián Álvarez sacude el mercado: Barcelona quiere ficharlo como reemplazo de Lewandowski

Violencia en el básquet amateur: un jugador golpeó y pisó la cabeza de su rival en plena cancha

Huracán Las Heras y Rivadavia, el básquet de Mendoza en la Liga Argentina: repasá sus proyectos sólidos

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

LO QUE SE LEE AHORA
El delantero argentino Julián Álvarez vuelve a ser protagonista en España por un posible pase histórico.  
seleccionados

Julián Álvarez sacude el mercado: Barcelona quiere ficharlo como reemplazo de Lewandowski

Las Más Leídas

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.
Pronóstico

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Federico Scatareggi, la víctima del homicidio. 
sentencia

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

 La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza.
Ejemplos

La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza

Te Puede Interesar

Este año se votará con doble Boleta Única.  video
a doble urna

Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

Por Cecilia Zabala
Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Por Sitio Andino Sociedad
Grave incendio afectó a una casa. 
Mirá las fotos

Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Por Pablo Segura