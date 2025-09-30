Delegación mendocina brilló en la EXPO PANAM y se prepara para ser sede del Panamericano de Taekwondo

La delegación mendocina de Taekwondo ATA dejó una marca imborrable en la EXPO PANAM 2025 , realizada del 19 al 22 de septiembre en Curitiba, Brasil. Con múltiples podios y un gran nivel competitivo, los representantes locales reafirmaron el prestigio de la provincia y se preparan para recibir el Panamericano como anfitriones.

La EXPO PANAM 2026 reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela , además de representantes de Estados Unidos, Portugal y España , convirtiéndose en una verdadera fiesta internacional de las artes marciales.

Mendoza dijo presente con un equipo que brilló tanto en el Torneo de Campeones como en las competencias regulares, logrando resultados que fortalecen su posicionamiento a nivel continental.

Además, se sumaron podios y menciones para Mauro Lescano, Simón Domínguez, Nicolás Fernández, Anabel Vázquez, Lucía Fernández, Corina Marinelli, Mauricio Peña, Daniel Mamoli y Roberto Montiveros, demostrando el gran nivel de preparación de toda la delegación.

Rumbo al Panamericano 2026 con la provincia de Mendoza como anfitrión

Con estos resultados, Mendoza reafirma su protagonismo en el Taekwondo ATA y se perfila para un desafío histórico: ser sede del próximo Panamericano 2026. El evento, de nivel internacional, traerá a la provincia a los mejores competidores del continente y promete una cita deportiva única para los amantes de las artes marciales.

La actuación en Curitiba no solo confirmó el talento local, sino también la proyección y el trabajo formativo que impulsa a las escuelas mendocinas a competir al máximo nivel. El Panamericano en casa será la oportunidad ideal para mostrar todo el crecimiento alcanzado y consolidar a Mendoza como un referente del Taekwondo ATA en Latinoamérica.

