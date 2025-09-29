29 de septiembre de 2025
Gimnasia a un paso de llegar a la final por el ascenso a la Liga Profesional 2025: todos los escenarios

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima depende de sí mismo para jugar la final por el primer ascenso de la Primera Nacional. Mirá qué necesita el Lobo.

El Lobo está cerca (Foto: Prensa GyE).

 Por Martín Sebastián Colucci

La Primera Nacional de fútbol 2025 vive su definición y el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza está a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Con 60 puntos, el Lobo depende de sí mismo y cerrará en el Estadio Víctor Legrotaglie ante Defensores de Belgrano, que también se juega su futuro.

El Lobo y un buen punto (Foto: Prensa GyE).
dale lobo

Gimnasia y Esgrima empató con Chacarita y quedó muy cerca de la final por el ascenso a la Primera División
El Lobo está cerca del objetivo (Foto: Prensa GyE).
dale lobo

Gimnasia y Esgrima tuvo su tarde soñada, venció 2-0 a San Telmo y quedó como único líder del Grupo B

  • Si gana ante Defensores de Belgrano, se clasificará a la final sin mirar otros resultados.

  • Si empata, deberá esperar que Estudiantes de Caseros (58) no gane ante Mitre. Si el equipo Pincha suma tres puntos, alcanzará los 61 y todo se definirá por diferencia de gol.

  • Si pierde, puede ser superado por Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros (58) y Morón (57) si ganan sus partidos, quedando fuera de la definición.

La tabla hoy: Gimnasia 60, Estudiantes (Caseros) 58, Morón 57, Estudiantes (Río Cuarto) 57. Todo se definirá en la última fecha, que promete emociones fuertes.

El rival del Lobo también se juega mucho

Defensores de Belgrano llega a Mendoza obligado a ganar para mantener chances de entrar al Reducido, aunque dependerá de otros resultados para meterse en la pelea. Esto hace que el duelo sea todavía más exigente para el Lobo, que tendrá enfrente a un rival jugándose su última carta para seguir soñando.

Mientras tanto, los otros encuentros clave serán:

  • Central Norte vs Estudiantes de Río Cuarto

  • Mitre vs Estudiantes de Caseros

  • Chaco For Ever vs Morón

El cierre de la Zona B será apasionante: el Lobo mendocino tiene la gran oportunidad de quedarse con el primer lugar y disputar la final por el ascenso directo, pero deberá ratificar su liderazgo en un duelo cargado de presión.

Las posiciones de la Primera Nacional

El ciclista de la Municipalidad de Guaymallén dominó la prueba de la temporada de pista y se llevó la victoria en la capital mendocina.
polideportivo

Iván Escudero ganó la 8° fecha de la temporada de pista y criterium 2025 en Mendoza: mirá los resultados

