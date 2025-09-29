Gimnasia a un paso de llegar a la final por el ascenso a la Liga Profesional 2025: todos los escenarios

La Primera Nacional de fútbol 2025 vive su definición y el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza está a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Con 60 puntos , el Lobo depende de sí mismo y cerrará en el Estadio Víctor Legrotaglie ante Defensores de Belgrano , que también se juega su futuro.

Con 60 puntos , Gimnasia de Mendoza controla su destino :

Si pierde , puede ser superado por Estudiantes de Río Cuarto , Estudiantes de Caseros (58) y Morón (57) si ganan sus partidos, quedando fuera de la definición.

Si empata , deberá esperar que Estudiantes de Caseros (58) no gane ante Mitre . Si el equipo Pincha suma tres puntos, alcanzará los 61 y todo se definirá por diferencia de gol .

Si gana ante Defensores de Belgrano , se clasificará a la final sin mirar otros resultados.

La tabla hoy: Gimnasia 60 , Estudiantes (Caseros) 58 , Morón 57 , Estudiantes (Río Cuarto) 57 . Todo se definirá en la última fecha, que promete emociones fuertes.

Buen empate de #GimnasiaMza que depende de sí mismo para alcanzar la final de la #PrimeraNacional.

El rival del Lobo también se juega mucho

Defensores de Belgrano llega a Mendoza obligado a ganar para mantener chances de entrar al Reducido, aunque dependerá de otros resultados para meterse en la pelea. Esto hace que el duelo sea todavía más exigente para el Lobo, que tendrá enfrente a un rival jugándose su última carta para seguir soñando.

Mientras tanto, los otros encuentros clave serán:

Central Norte vs Estudiantes de Río Cuarto

Mitre vs Estudiantes de Caseros

Chaco For Ever vs Morón

El cierre de la Zona B será apasionante: el Lobo mendocino tiene la gran oportunidad de quedarse con el primer lugar y disputar la final por el ascenso directo, pero deberá ratificar su liderazgo en un duelo cargado de presión.

