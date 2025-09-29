Gimnasia a un paso de llegar a la final por el ascenso a la Liga Profesional 2025: todos los escenarios

La Primera Nacional de fútbol 2025 vive su definición y el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza está a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Con 60 puntos, el Lobo depende de sí mismo y cerrará en el Estadio Víctor Legrotaglie ante Defensores de Belgrano, que también se juega su futuro.
Defensores de Belgrano llega a Mendoza obligado a ganar para mantener chances de entrar al Reducido, aunque dependerá de otros resultados para meterse en la pelea. Esto hace que el duelo sea todavía más exigente para el Lobo, que tendrá enfrente a un rival jugándose su última carta para seguir soñando.
Mientras tanto, los otros encuentros clave serán:
Central Norte vs Estudiantes de Río Cuarto
Mitre vs Estudiantes de Caseros
Chaco For Ever vs Morón
El cierre de la Zona B será apasionante: el Lobo mendocino tiene la gran oportunidad de quedarse con el primer lugar y disputar la final por el ascenso directo, pero deberá ratificar su liderazgo en un duelo cargado de presión.